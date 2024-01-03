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Токаев ответил тем, кто называет январские события народным восстанием

Опубликовано:

Сотрудник правоохранительных органов стоит на проезжей части
Январские беспорядки в Алматы. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в большом интервью газете "Egemen Qazaqstan" еще раз высказался о трагических январских событиях.

Главу государства попросили ответить тем, кто утверждает, что январские события были народным восстанием и чуть ли не революцией.

"Весь мир был свидетелем тех трагических событий, когда мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки и погромы. Разве на мирные демонстрации приходят с автоматами, пистолетами и холодным оружием? Разве там избивают и убивают военнослужащих, издеваются над ними, используют их в качестве живого щита во время нападений на административные здания? Разве после мирных демонстраций остаются разграбленные магазины и банки, сожженные автомобили? Я уже не говорю о нападениях на здания органов власти и полицейские участки. Общая сумма ущерба от этих бесчинств составила порядка трех миллиардов долларов.

На причинах и последствиях Қаңтара не следует выстраивать спекулятивные версии. Скажу прямо: рассуждения о якобы народном восстании способствуют оправданию и обелению преступных деяний. Такие безответственные, по сути, провокационные разговоры приводят к героизации настоящих бандитов, укоренению в обществе пагубной криминальной психологии. А значит, призывают к новым беспорядкам в ущерб национальной безопасности и благополучию народа. Это очень серьезная угроза. Поэтому государство и общество должны быть едины в осуждении беззакония — я в этом уверен", - отметил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053628-tokaev-otvetil-tem-kto-nazyvaet-yanvarskie-sobytiya-narodnym-vosstaniem/

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