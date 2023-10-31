Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Озвучены страшные подробности поисков 46-го погибшего на шахте в Караганде

Опубликовано:

Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МЧС на брифинге правительства рассказал, почему так долго искали погибших в результате взрыва на шахте им Костенко горняков, передает корреспондент NUR.KZ.

В частности, журналисты поинтересовались, почему так долго искали тело последнего, 46-го погибшего шахтера.

Сырым Шарипханов заявил, что спасатели работали круглосуточно и без перерывов.

"Мы спустились в шахты, посмотрели обстановку, оценили положение дел, чтобы провести комиссию и корректировать работу спасателей.

В результате взрыва было повреждено много техники и оборудования, возникли завалы. Спасатели проводили работы по их расчистке, освобождению путей и поиску погибших шахтеров в напряженной обстановке, рискуя жизнями и здоровьем", – отметил он.

Министр добавил, что все видимые тела были найдены сразу же, в первые и вторые сутки.

"46-го шахтера было очень сложно найти, потому что он находился в таком месте, что найти полностью его тело не удалось: были найдены только фрагменты тела", – пояснил глава МЧС.

Также в Минпромышленности заявили, что Казахстан не будет тратить бюджетные деньги на "АрселлорМиталл Темиртау".

Кроме того, стало известно, что "АрселорМиталл Темиртау" сменит название в Казахстане.

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау", напомним, произошла ночью 28 октября. Жертвами ЧП стали 46 горняков. Сегодня спасатели нашли останки, предположительно, последнего, 46-го погибшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043351-ozvucheny-strashnye-podrobnosti-poiskov-46-go-pogibshego-na-shahte-v-karagande/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.