Озвучены страшные подробности поисков 46-го погибшего на шахте в Караганде

Глава МЧС на брифинге правительства рассказал, почему так долго искали погибших в результате взрыва на шахте им Костенко горняков, передает корреспондент NUR.KZ.

В частности, журналисты поинтересовались, почему так долго искали тело последнего, 46-го погибшего шахтера.

Сырым Шарипханов заявил, что спасатели работали круглосуточно и без перерывов.

"Мы спустились в шахты, посмотрели обстановку, оценили положение дел, чтобы провести комиссию и корректировать работу спасателей.

В результате взрыва было повреждено много техники и оборудования, возникли завалы. Спасатели проводили работы по их расчистке, освобождению путей и поиску погибших шахтеров в напряженной обстановке, рискуя жизнями и здоровьем", – отметил он.

Министр добавил, что все видимые тела были найдены сразу же, в первые и вторые сутки.

"46-го шахтера было очень сложно найти, потому что он находился в таком месте, что найти полностью его тело не удалось: были найдены только фрагменты тела", – пояснил глава МЧС.

Также в Минпромышленности заявили, что Казахстан не будет тратить бюджетные деньги на "АрселлорМиталл Темиртау".

Кроме того, стало известно, что "АрселорМиталл Темиртау" сменит название в Казахстане.

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау", напомним, произошла ночью 28 октября. Жертвами ЧП стали 46 горняков. Сегодня спасатели нашли останки, предположительно, последнего, 46-го погибшего.