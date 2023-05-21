Фильм о поездке Токаева в Китай покажут на телеканалах Казахстана

Касым-Жомарт Токаев в Китае. Фото: t.me/aqorda_resmi

Телерадиокомплекс президента РК в своем официальном Telegram-канале сообщил, что сегодня выйдет фильм, посвященный итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетил с государственным визитом Китай.

В ТРК президента напомнили, что в Сиане глава государства провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сфере и культурно-гуманитарной области.

"В КНР Президент Казахстана также принял участие в Саммите"Центральная Азия - Китай". Об итогах государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику смотрите в новом документальном фильме Телерадиокомплекса Президента РК "Золотая дружба", - говорится в сообщении ТРК.

В ТРК уточнили, что фильм покажут сегодня на телеканалах страны, однако точного времени не указали.

Визит Токаева в Китай

Напомним, что 17 мая президент Казахстана прибыл с государственным визитом в КНР.

Сразу после своего прибытия в город Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.

Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

18 мая, президент Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Токаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

Позже глава государства поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

Кроме того, президент провел ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

Вечером того же дня прошла официальная церемония встречи глав государств-участников саммита "Центральная Азия – Китай". Она состоялась в Лотосовом парке династии Тан.

В пятницу состоялся саммит "Центральная Азия – Китай". В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды, а также предложил создать реестр туроператоров "Шелкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер.

Кроме того, президент заявил, что Казахстан поддерживает мирный курс Китая в отношении ЦА и призвал наращивать помощь Афганистану.

Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия Генерального консульства РК в городе Сиане, после чего его официальный визит в Китай завершился, президент вылетел домой.

Отметим, что в тот же день Димаш Кудайберген выложил фотографию и видео с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Кадры были сделаны в самолете, когда они возвращались из Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021442-film-o-poezdke-tokaeva-v-kitay-pokazhut-na-telekanalah-kazahstana/