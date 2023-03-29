Токаев: Отдельные граждане заявляют, что реформы могут привести к угрозам для Казахстана

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Проделать столь масштабную работу всего за один год под силу только по-настоящему сильному духом народу. Мы совершили прорыв в развитии нашей Отчизны и открыли новую историческую эпоху.

Однако на этом преобразования не закончатся. Это только начало большого пути. Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. Это очень важная работа", – заявил президент.

Он отметил, что в этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После этого Казахстан перейдет к выборам районных акимов по всей стране.

"В результате все институты власти станут работать по-новому. Наше движение в сторону демократизации политических процессов, дальнейшего повышения участия граждан в государственном управлении будет продолжено. Мы все должны хорошо понимать, что в геополитическом окружении Казахстан – единственная страна, проводящая такие глубинные реформы.

Отдельные граждане, среди которых есть и политики, заявляют, что эти реформы могут привести к угрозам для Казахстана. Но я убежден, что преобразования имеют исключительно важное значение для будущего нашей нации.

С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать.

Напротив, следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность", – подчеркнул Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014460-tokaev-otdelnye-grazhdane-zayavlyayut-chto-eti-reformy-mogut-privesti-k-ugrozam-dlya-kazahstana/