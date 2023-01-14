Выборы в сенат пройдут сегодня в Казахстане

Здание сената. Иллюстративное фото: gov.kz

Сегодня, 14 января, в Казахстане пройдут выборы депутатов сената парламента. Путем голосования выборщикам предстоит определить 20 сенаторов – по одному от каждого региона страны, передает NUR.KZ.

В Казахстане сегодня пройдет голосование на выборах в сенат парламента республики. Всего, по данным ЦИК, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты сената из разных регионов страны:

4 кандидата из Алматы;

по 2 кандидата – из Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской областей и СКО;

по 3 кандидата – из остальных регионов, а также из Шымкента и Астаны.

Голосование начнется 14 января в 10:00 в западных регионах, и в 11:00 – на избирательных участках в остальных регионах Казахстана. Участие в голосовании примут выборщики из числа депутатов маслихатов.

Как сообщается на официальном сайте ЦИК РК, депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами РК на всеобщих выборах.

Срок полномочий сенаторов составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Итоги выборов депутатов сената планируется подвести до 20 января.

Добавим, что сенат является верхней палатой парламента Казахстана – высшего представительного органа республики, осуществляющего законодательную власть, сообщается на официальном сайте палаты.

Согласно статье 61 Конституции РК, закон, принятый большинством голосов от общего числа депутатов мажилиса, передается в сенат, где рассматривается не более шестидесяти дней.

Мажилис вправе в целом отклонить проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект считается непринятым и возвращается инициатору.

Закон, одобренный большинством голосов от общего числа депутатов сената, в течение десяти дней представляется президенту на подпись. При этом, если сенат не одобрит закон в целом или отдельные его статьи, то закон возвращается в мажилис. Кроме того, сенат вправе предложить мажилису новую редакцию отдельных статей закона.

Напомним, что 26 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи на инаугурации анонсировал выборы сенаторов парламента. Позже он подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005068-vybory-v-senat-proydut-segodnya-v-kazahstane/