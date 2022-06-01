Токаев заявил, что после референдума в Казахстане продолжатся политические реформы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на сессии по случаю 75-летия Национальной академии наук заявил, что референдум – это лишь начальная точка политических изменений в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, это, по сути, ее начало. Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи.

Мы должны исходить из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна", – заявил президент.

Токаев добавил, что в нынешних сложных геополитических условиях резкие изменения могут иметь разрушительный эффект и даже стать причиной утраты государственности.

"Переходя бурную реку, нужно знать, что ногой нащупываешь дно – так гласит известная восточная мудрость.

Самое главное – наше общество готово сделать первые шаги, и они будут далеко не последними. Реформа обязательно будет иметь продолжение", – добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972061-tokaev-zayavil-chto-posle-referenduma-v-kazahstane-prodolzhatsya-politicheskie-reformy/