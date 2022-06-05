Референдум по поправкам в Конституцию проходит в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 5 июня, в Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию страны - избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00, передает корреспондент NUR.KZ.

Участки для голосования открываются в 6 утра, но само голосование начнется в 7:00.

Голосование будет проходить в кабинах для тайного голосования. Каждый гражданин голосует лично - передача права голоса не допускается.

Бюллетени выдаются только на основе списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме и по предъявлению удостоверения.

"Граждане расписываются в списке о получении бюллетеня, член комиссии, выдающий бюллетень, ставит свою подпись и расписывается в списках избирателей. Гражданин при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.

Один вопрос, два варианта ответа - поставить можно галочку, плюс, крестик, можно обвести. Не допускаются проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких бы то ни было исправлений", - сообщали ранее на заседании Центральной комиссии референдума.

Ознакомиться подробнее с правилами проведения голосования на референдуме можно здесь.

Напомним, инициатором проведения референдума по внесению поправок в Основной закон стал глава государства.

Так, в Конституцию Казахстана предлагается внести следующие изменения:

запретить смертную казнь;

запретить председателям и судьям Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателям и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, военнослужащим, работникам органов нацбезопасности и правоохранительных органов состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии;

исключить пункт о том, что запрет избираться на более чем на два срока президентом Казахстана не распространяется на первого президента страны;

исключить положения о неизменности "основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статусе";

закрепить пункт о том, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы принадлежат народу; от имени народа право собственности осущест­вляет государство;

закрепить положение о том, что президент не может состоять в какой-либо партии, а близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

С полным текстом проекта поправок можно ознакомиться здесь.

Отметим также, что на референдум выносится 56 поправок в Конституцию Казахстана, однако для голосования предлагается лишь один вопрос – за все поправки либо против всех. Почему так произошло, ранее разъяснили в министерстве юстиции.

Окончательные результаты станут известны не позднее 12 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971900-referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-prohodit-v-kazahstane/