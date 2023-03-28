Новых депутатов мажилиса зарегистрировали в ЦИК

Микрофоны. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

Новоизбранных депутатов мажилиса парламента VIII созыва официально зарегистрировали на брифинге ЦИК РК после прошедших 19 марта выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 98 депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным территориальным округам – им выдали удостоверения и нагрудные значки.

"Уважаемые депутаты мажилиса парламента, таким образом, с момента регистрации ЦИК начались ваши полномочия. С этого момента вы депутаты парламента Республики Казахстан, высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть.

Всех поздравляю с тем, что вы стали народными избранниками. Вам предстоит заниматься законотворчеством в парламенте в условиях его многопартийности. Все 98 депутатов избраны на основе прямого избирательного права – то есть гражданами непосредственно", – заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Напомним, что вчера представители ЦИК огласили итоги выборов депутатов мажилиса, прошедших в Казахстане 19 марта.

Казахстанцы избрали депутатов мажилиса по партийным спискам, а также 29 депутатов по одномандатным территориальным округам.

Из семи партий, участвовавших в выборах, шесть прошли в мажилис:

от партии "Amanat" – 40 депутатов;

от партии "Ауыл" – 8 депутатов;

от партии Respublica – 6 депутатов;

от партии "Ак жол" – 6 депутатов;

от НПК – 5 депутатов;

от партии ОСДП – 4 депутата.

Также сегодня стало известно, кто именно займет кресла в мажилисе от каждой партии.

Отметим, что мажилис, согласно Конституции РК, является нижней палатой казахстанского парламента – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом:

избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;

9 депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014366-novyh-deputatov-mazhilisa-zaregistrirovali-v-tsik/