Новых депутатов мажилиса зарегистрировали в ЦИК
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Новоизбранных депутатов мажилиса парламента VIII созыва официально зарегистрировали на брифинге ЦИК РК после прошедших 19 марта выборов, передает корреспондент NUR.KZ.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 98 депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным территориальным округам – им выдали удостоверения и нагрудные значки.
"Уважаемые депутаты мажилиса парламента, таким образом, с момента регистрации ЦИК начались ваши полномочия. С этого момента вы депутаты парламента Республики Казахстан, высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть.
Всех поздравляю с тем, что вы стали народными избранниками. Вам предстоит заниматься законотворчеством в парламенте в условиях его многопартийности. Все 98 депутатов избраны на основе прямого избирательного права – то есть гражданами непосредственно", – заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
Напомним, что вчера представители ЦИК огласили итоги выборов депутатов мажилиса, прошедших в Казахстане 19 марта.
Казахстанцы избрали депутатов мажилиса по партийным спискам, а также 29 депутатов по одномандатным территориальным округам.
Из семи партий, участвовавших в выборах, шесть прошли в мажилис:
- от партии "Amanat" – 40 депутатов;
- от партии "Ауыл" – 8 депутатов;
- от партии Respublica – 6 депутатов;
- от партии "Ак жол" – 6 депутатов;
- от НПК – 5 депутатов;
- от партии ОСДП – 4 депутата.
Также сегодня стало известно, кто именно займет кресла в мажилисе от каждой партии.
Отметим, что мажилис, согласно Конституции РК, является нижней палатой казахстанского парламента – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.
Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом:
- избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;
- 9 депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014366-novyh-deputatov-mazhilisa-zaregistrirovali-v-tsik/