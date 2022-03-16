О чем говорил Токаев в новом Послании народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу Казахстана "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства обнародовал масштабную программу политических реформ и ряд социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.

В начале выступления лидер Казахстана дал оценку трагическим январским событиям. По его мнению, цель этой масштабной и детально разработанной операции заключалась в смещении высшего руководства, его дискредитации в глазах народа и зарубежной общественности.

Чиновники. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности, а все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, невзирая на их должности и позиции в обществе.

Глава государства указал на важность пересмотра полномочий президента с переходом от суперпрезидентской в президентскую республику с сильным Парламентом.

Чиновники. Фото: Акорда

В частности, предложено законодательно оформить обязанность главы государства прекратить членство в партии на период его полномочий, запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

Президент наряду с этим заявил о необходимости конституционно закрепить норму, касающуюся ближайших родственников президента. Будет введен законодательный запрет на занятие ими должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

Касым-Жомарт Токаев на заседании Парламента. Фото: Акорда

Кроме того, политические реформы затронут законодательную ветвь власти. Будет пересмотрен порядок формирования и ряд функций Сената.

Глава государства предложил сократить президентскую квоту в верхней палате Парламента с 15 до 10 депутатов. Также будет упразднена квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе, которая будет передана в сенат, но при этом она сократится с 9 до 5 депутатов.

Программа политических реформ также предусматривает совершенствование избирательной системы, модернизацию избирательного процесса, расширение возможностей для развития партийной системы.

Чиновники. Фото: Акорда

Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной схеме – 70 % парламентариев будут избираться на пропорциональной основе, 30 % – на мажоритарной. Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог предполагается снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек.

Глава государства также акцентировал внимание на усилении роли правозащитных институтов, повышении конкурентоспособности средств массовой информации и укреплении роли институтов гражданского общества.

Касым-Жомарт Токаев на заседании Парламента. Фото: Акорда

В целях обеспечения неукоснительного соблюдения положений Основного закона Касым-Жомарт Токаев поручил создать Конституционный суд. Он также предложил учредить Национальный Курултай вместо успешно реализовавшего свою миссию Национального совета общественного доверия.

Масштабные политические реформы коснутся административно-территориального устройства страны. Президент предложил создать Абайскую и Улытаускую области с областными центрами в городах Семее и Жезказгане соответственно.

Чиновники. Фото: Акорда

Лидер Казахстана также заявил о решении поделить Алматинскую область на две новые – Алматинскую с центром в Капшагае и Жетысуйскую с центром в Талдыкоргане.

Глава государства сказал, что готов прислушаться к мнению общественности, если будет высказано предложение о переименовании города Капшагая в честь выдающегося сына казахского народа Динмухамеда Кунаева.

Заседание. Фото: Акорда

Отдельный блок в Послании был посвящен первоочередным антикризисным мерам с акцентом на решение социально-экономических вопросов, включая обеспечение устойчивости национальной валюты, увеличение продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, дебюрократизацию деятельности государственного аппарата.

В целом объявленные в Послании главы государства инициативы направлены на существенное преобразование политической системы и административно-территориальной структуры страны. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, для их реализации в Конституцию будут внесены более 30 изменений.

Заседание. Фото: Акорда

"Независимо от того, как оценивают мою деятельность разные люди, моя важнейшая обязанность – защита нашего государства. На этом пути готов принять на себя всю ответственность!" – резюмировал лидер Казахстана.

С полным текстом Послания президента можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961085-o-chem-govoril-tokaev-v-novom-poslanii-narodu-kazahstana/