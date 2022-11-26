Состоялась инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 26 ноября, в Астане проходит церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах президента Казахстана. Мероприятие транслируется в прямом эфире.

Инаугурация - это церемония, которая проводится в ознаменование начала нового срока полномочий президента Казахстана, который теперь составляет 7 лет.

Во время мероприятия произносится присяга, а после вступления в должность председатель Центральной избирательной комиссии вручает новому главе государства президентское удостоверение.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов избирателей.

Позже в Центризбиркоме сообщили дату проведения инаугурации - 26 ноября, с трансляцией в прямом эфире. По информации МИД РК, на церемонии ожидалось присутствие послов и дипломатов других государств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999005-nachalas-inauguratsiya-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-onlayn/