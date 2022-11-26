Токаев анонсировал выборы в сенат в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи на инаугурации анонсировал выборы сенаторов парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что в государственном строительстве власти будут четко следовать формуле "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство".

"Выборы президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Они стали первым этапом большого электорального цикла. Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу Указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", – заявил Токаев.

Кроме того, по его словам, сегодня им будет подписан Указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999045-tokaev-anonsiroval-vybory-v-senat-v-kazahstane/