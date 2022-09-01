Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Казахстана в своем послании народу предложил провести внеочередные президентские выборы уже этой осенью, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, а парламента – в 2025 году.

Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых госинститутов в соответствии с новой стратегией. Это позволит нам активизировать совместную работу для благополучия каждого гражданина и процветания страны.

Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных компаний.

Предлагаю осенью провести внеочередные выборы президента", – заявил Токаев.

Кроме того, глава государства предложил ввести в Казахстане "однократное президентство".

Отметим, после президентских выборов планируется провести выборы депутатов в мажилис и маслихаты.

Напомним, в своем послании Токаев заявил, что институциональные изменения приведут к увеличению количества политических партий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985702-tokaev-obyavil-vneocherednye-prezidentskie-vybory/