Кто займет кресла в мажилисе от Amanat, "Ауыл", "Ак жол", НПК, ОСДП и Respublica

Иллюстративное фото: gaspr13 / Getty Images

Партии, прошедшие в мажилис парламента Казахстана по итогам выборов 19 марта, распределили депутатские мандаты. Всего в мажилис пройдут представители шести партий.

Партия Amanat распределила депутатские мандаты в мажилис и направила в Центральную избирательную комиссию список из 40 кандидатов для регистрации в качестве депутатов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале партии.

Отмечается, что новый состав фракции партии Amanat в мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

Список депатутатов от партии Amanat в мажилис. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

В "Ауыле" также распределили восемь депутатских мандатов, передает официальный сайт партии. Таким образом единогласно постановлением президиума политсовета НДПП "Ауыл" был утвержден следующий состав:

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл", председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана; Егізбаев Серік Рахметоллаұлы – член партии, экс-вице-министр сельского хозяйства, информации и общественного развития; Абден Қарақат Жақсылыққызы – член партии, президент ОО "Қазақ қызы" (по женской квоте); Баккожаев Анас Ахатович – член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл"; Саурыков Ерболат Байузакович – член партии, председатель регионального филиала НДПП "Ауыл" по Жамбылской области, президент таразского Международного инновационного института имени Муртазы; Арсютин Николай Геннадьевич – член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл"; Зейнуллин Аян Талгатович – член партии, директор по производству АО "СПК Астана" (по молодежной квоте); Сериков Тансауле Габдыманапович – член партии, преподаватель КазАТУ имени С. Сейфуллина (согласно квоте для представителей инклюзивного общества).

По информации Telegram-канала Sailau 2023, от ОСДП в мажилис прошли:

Нурлан Ауесбаев – экс-кандидат в президенты; Асхат Рахимжанов – председатель ОСДП; Ажар Сагандыкова – глава штаба ОСДП в Павлодарской области; Наурыз Сайлаубай – глава молодежного ресурсного центра Талдыкоргана.

В пресс-службе Народной партии Казахстана (НПК) также сообщили, кто из представителей партии пополнит ряды мажилисменов. Согласно списку, это:

Магеррам Магеррамов – депутат мажилиса VI-VII созывов; Ирина Смирнова – депутат мажилиса VI-VII созывов; Гаухар Танашева – лидер объединения многодетных матерей; Кенжегул Сейтжан – участник параолимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью; Ислам Сункар – активист, выступающий за новую молодежную политику.

Партия Respublica обнародовала список из шести представителей, которые займут депутатские мандаты, сообщил сопредседатель партии Бейбит Алибеков в своем Telegram-канале. Депутатами мажилиса будут:

Айдарбек Ходжаназаров; Руслан Берденов; Динара Шукижанова; Динара Наумова; Нургул Тау; Олжас Куспеков.

Пленум национального совета демократической партии "Ак жол" тоже распределил мандаты депутатов, об этом говорится в Telegram-канале председателя партии Азата Перуашева.

Депутатами от "Ак жола" станут:

Ерлан Барлыбаев – экономист, депутат мажилиса VII созыва; Ержан Бейсенбаев – предприниматель, независимый директор ТОО Biglife; Дания Еспаева – финансист, депутат мажилиса VII созыва; Казыбек Иса – поэт, депутат мажилиса VII созыва; Азат Перуашев – председатель ДПК "Ак жол"; Аскар Садыков – бизнесмен, председатель Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол".

Выборы в мажилис

Напомним, 27 марта представители Центральной избирательной комиссии огласили итоги выборов депутатов мажилиса, прошедших в Казахстане 19 марта.

Согласно данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.

Всего за и против всех отдан 6 366 441 голос.

Между тем, по данным ЦИК, самая низкая явка на выборы оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Также добавим, что, согласно Конституции РК, мажилис является нижней палатой парламента Казахстана – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет. Избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014308-kto-iz-deputatov-proshel-v-mazhilis-ot-amanat-auyl-ak-zhol-npk-osdp-i-respublica/