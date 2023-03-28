Кто займет кресла в мажилисе от Amanat, "Ауыл", "Ак жол", НПК, ОСДП и Respublica
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Партии, прошедшие в мажилис парламента Казахстана по итогам выборов 19 марта, распределили депутатские мандаты. Всего в мажилис пройдут представители шести партий.
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в мажилис и направила в Центральную избирательную комиссию список из 40 кандидатов для регистрации в качестве депутатов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале партии.
Отмечается, что новый состав фракции партии Amanat в мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.
В "Ауыле" также распределили восемь депутатских мандатов, передает официальный сайт партии. Таким образом единогласно постановлением президиума политсовета НДПП "Ауыл" был утвержден следующий состав:
- Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл", председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана;
- Егізбаев Серік Рахметоллаұлы – член партии, экс-вице-министр сельского хозяйства, информации и общественного развития;
- Абден Қарақат Жақсылыққызы – член партии, президент ОО "Қазақ қызы" (по женской квоте);
- Баккожаев Анас Ахатович – член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл";
- Саурыков Ерболат Байузакович – член партии, председатель регионального филиала НДПП "Ауыл" по Жамбылской области, президент таразского Международного инновационного института имени Муртазы;
- Арсютин Николай Геннадьевич – член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл";
- Зейнуллин Аян Талгатович – член партии, директор по производству АО "СПК Астана" (по молодежной квоте);
- Сериков Тансауле Габдыманапович – член партии, преподаватель КазАТУ имени С. Сейфуллина (согласно квоте для представителей инклюзивного общества).
По информации Telegram-канала Sailau 2023, от ОСДП в мажилис прошли:
- Нурлан Ауесбаев – экс-кандидат в президенты;
- Асхат Рахимжанов – председатель ОСДП;
- Ажар Сагандыкова – глава штаба ОСДП в Павлодарской области;
- Наурыз Сайлаубай – глава молодежного ресурсного центра Талдыкоргана.
В пресс-службе Народной партии Казахстана (НПК) также сообщили, кто из представителей партии пополнит ряды мажилисменов. Согласно списку, это:
- Магеррам Магеррамов – депутат мажилиса VI-VII созывов;
- Ирина Смирнова – депутат мажилиса VI-VII созывов;
- Гаухар Танашева – лидер объединения многодетных матерей;
- Кенжегул Сейтжан – участник параолимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью;
- Ислам Сункар – активист, выступающий за новую молодежную политику.
Партия Respublica обнародовала список из шести представителей, которые займут депутатские мандаты, сообщил сопредседатель партии Бейбит Алибеков в своем Telegram-канале. Депутатами мажилиса будут:
- Айдарбек Ходжаназаров;
- Руслан Берденов;
- Динара Шукижанова;
- Динара Наумова;
- Нургул Тау;
- Олжас Куспеков.
Пленум национального совета демократической партии "Ак жол" тоже распределил мандаты депутатов, об этом говорится в Telegram-канале председателя партии Азата Перуашева.
Депутатами от "Ак жола" станут:
- Ерлан Барлыбаев – экономист, депутат мажилиса VII созыва;
- Ержан Бейсенбаев – предприниматель, независимый директор ТОО Biglife;
- Дания Еспаева – финансист, депутат мажилиса VII созыва;
- Казыбек Иса – поэт, депутат мажилиса VII созыва;
- Азат Перуашев – председатель ДПК "Ак жол";
- Аскар Садыков – бизнесмен, председатель Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол".
Выборы в мажилис
Напомним, 27 марта представители Центральной избирательной комиссии огласили итоги выборов депутатов мажилиса, прошедших в Казахстане 19 марта.
Согласно данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:
- за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);
- за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);
- за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);
- за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);
- за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);
- за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).
Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.
Всего за и против всех отдан 6 366 441 голос.
Между тем, по данным ЦИК, самая низкая явка на выборы оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.
Также добавим, что, согласно Конституции РК, мажилис является нижней палатой парламента Казахстана – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.
Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет. Избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014308-kto-iz-deputatov-proshel-v-mazhilis-ot-amanat-auyl-ak-zhol-npk-osdp-i-respublica/