Окончательные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители Центральной избирательной комиссии на заседании ведомства огласили итоги выборов депутатов мажилиса, прошедших в Казахстане 19 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты.

Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Результаты голосования за депутатов мажилиса по партийным спискам

Согласно данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

или 3 431 510 избирателей (40 мандатов); за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

или 693 938 избирателей (8 мандатов); за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

или 547 154 избирателей (6 мандатов); за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

или 535 139 избирателей (6 мандатов); за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов);

или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

или 331 058 избирателей (4 мандата); за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.

Всего за и против всех отдан 6 366 441 голос.

Результаты голосования за депутатов мажилиса по одномандатным округам

Окружные избирательные комиссии представили следующие данные о результатах голосования:

избирательный округ №1 (Астана): 37 кандидатов были включены в бюллетень, среди них Дәулет Тұрлыханов набрал 71 698 голосов;

набрал 71 698 голосов; избирательный округ №2 (Астана): 34 кандидата были включены в бюллетень, среди них Дәулет Мұқаев набрал 51 769 голосов;

набрал 51 769 голосов; избирательный округ №3 (Алматы): 30 кандидатов были включены в бюллетень, среди них Ермұрат Бапи набрал 23 690 голосов;

набрал 23 690 голосов; избирательный округ №4 (Алматы): 28 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Ерлан Стамбеков набрал 15 930 голсов;

набрал 15 930 голсов; избирательный округ №5 (Алматы): 24 кандидата были внесены в бюллетень, среди них Бақытжан Базарбек набрал 22 685 голосов;

набрал 22 685 голосов; избирательный округ №6 (Шымкент): 8 кандидатов были включены в бюллетень, среди них Данабек Исабеков набрал 21 098 голосов;

набрал 21 098 голосов; избирательный округ №7 (Шымкент): 7 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Болатбек Нажметдинүлы набрал 19 851 голос;

набрал 19 851 голос; избирательный округ №8 (Абайская область): 7 кандидатов были включены в бюллетень, среди них Нуртай Сабильянов набрал 131 872 голоса;

набрал 131 872 голоса; избирательный округ №9 (Акмолинская область): 10 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Айна Мысырәлімова набрала 154 587 голосов;

набрала 154 587 голосов; избирательный округ №10 (Актюбинская область): 11 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Қазыбек Әлішев набрал 238 195 голосов;

набрал 238 195 голосов; избирательный округ №11 (Алматинская область): 9 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Ардақ Назаров набрал 122 242 голоса;

набрал 122 242 голоса; избирательный округ №12 (Алматинская область): 14 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Данияр Қасқарауов набрал 153 225 голосов;

набрал 153 225 голосов; избирательный округ №13 (Атырауская область): 11 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Аділ Жұбанов набрал 107 973 голоса;

набрал 107 973 голоса; избирательный округ №14 (Западно-Казахстанская область): 9 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Абзал Құспан набрал 126 784 голоса;

набрал 126 784 голоса; избирательный округ №15 (Жамбылская область): 6 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Мукаш Искандиров набрал 99 021 голос;

набрал 99 021 голос; избирательный округ №16 (Жамбылская область): 6 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Гульдана Нурумова набрала 190 078 голосов;

набрала 190 078 голосов; избирательный округ №17 (Жетысуская область): 13 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Руслан Қожасбаев набрал 132 678 голосов;

набрал 132 678 голосов; избирательный округ №18 (Карагандинская область): 9 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Кудайберген Бексултанов набрал 132 471 голос;

набрал 132 471 голос; избирательный округ №19(Карагандинская область): 10 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Арман Қалыков набрал 145 228 голосов;

набрал 145 228 голосов; избирательный округ №20 (Костанайская область): 10 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Әбіл Еркін набрал 192 175 голосов;

набрал 192 175 голосов; избирательный округ №21 (Кызылординская область): 10 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Мархабат Жайымбетов набрал 148 646 голосов;

набрал 148 646 голосов; избирательный участок №22 (Мангистауская область): 9 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Еділ Жаңбыршин набрал 117 386 голосов;

набрал 117 386 голосов; избирательный округ №23 (Павлодарская область): 11 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Амантай Жаркынбек набрал 168 625 голосов;

набрал 168 625 голосов; избирательный округ №24 (Северо-Казахстанская область): 10 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Еркебұлан Мамбетов набрал 153 736 голосов;

набрал 153 736 голосов; избирательный округ №25 (Туркестанская область): 4 кандидата были внесены в бюллетень, среди них Қайрат Балабиев набрал 142 595 голосов;

набрал 142 595 голосов; избирательный округ №26 (Туркестанская область): 6 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Ұласбек Сәдібеков набрал 92 445 голосов;

набрал 92 445 голосов; избирательный округ №27 (Туркестанская область): 9 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Темір Қырықбаев набрал 117 584 голоса;

набрал 117 584 голоса; избирательный округ №28 (Улытауская область): 8 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Ерболат Сатыбалдин набрал 44 406 голосов;

набрал 44 406 голосов; избирательный округ №29 (Восточно-Казахстанская область) 10 кандидатов были внесены в бюллетень, среди них Лұкбек Тұмашинов набрал 165 596 голосов.

Ранее представители ЦИК уже озвучивали предварительные результаты выборов в мажилис по партийным спискам и одномандатным округам.

По данным ЦИК, самая низкая явка на выборы оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Отметим, что мажилис, согласно Конституции РК, является нижней палатой казахстанского парламента – высшего представительного органа республики, который осуществляет законодательную власть.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.

Избрание 98 депутатов мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана.

При этом маслихаты – это местные представительные органы, которые выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление.

Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014170-v-tsik-ozvuchili-itogi-vyborov-deputatov-mazhilisa-v-kazahstane/