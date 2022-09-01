Выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в 2023 году в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на открытии третьей сессии парламента VII созыва заявил о решении провести выборы депутатов мажилиса и маслихатов в 2023 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что выборы депутатов будут проведены после выборов президента страны.

"В этом году состоятся выборы президента, а в следующем году – выборы депутатов мажилиса и маслихатов. А затем будет сформировано правительство", – пояснил Токаев.

Таким образом, по его словам, с 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов – президента, парламента и правительства.

"Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности, взаимного доверия", – резюмировал президент.

Напомним, в своем послании Токаев предложил провести президентские выборы уже этой осенью. Кроме того, глава государства предлагает ввести в Казахстане "однократное президентство".

Вместе с тем Токаев рассказал, что поможет увеличить количество политических партий в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985709-vybory-deputatov-mazhilisa-i-maslihatov-proydut-v-2023-godu-v-kazahstane/