Однократный срок: Токаев предложил избирать президента только на 7 лет

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев во время послания народу страны предложил ввести в Казахстане "однократное президентство" – это означает выборы президента всего на 7 лет и только один раз, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет, но переизбрание запрещено", – заявил Токаев.

Он добавил, что такой подход снизит монополизацию власти.

"Предлагаемая мною конституционная новелла значительно снизит монополизацию власти, поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства.

Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", – добавил глава Казахстана.

Напомним, что Токаев также предложил провести внеочередные выборы президента уже этой осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985710-odnokratnoe-prezidentstvo-tokaev-predlozhil-izbirat-prezidenta-tolko-na-7-let/