Токаев принял ряд назначенных министров

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, министра культуры и спорта Асхата Оралова, министра просвещения Гани Бейсембаева и министра юстиции Азамата Ескараева, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

В ходе встречи глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами.

Глава государства поручил министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву усилить работу по регулированию сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логистического потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по увеличению объемов жилищного строительства.

Перед министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического воспитания граждан.

Министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по развитию туризма, массового спорта и культуры.

Президент поручил министру просвещения Гани Бейсембаеву обеспечить своевременную реализацию национального проекта "Комфортная школа", а также повысить качество школьного и дошкольного образования.

Министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем.

Напомним, сегодня, 4 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд назначений, а именно Галымжана Койшыбаева он назначил заместителем премьер-министра и руководителя Аппарата правительства.

Указом главы государства Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министр просвещения РК. Его сменил на этом посту Гани Бейсембаев.

Кроме того, Даурен Абаев тоже был освобожден от должности министра культуры и спорта. Данный пост занял Асхат Оралов.

Азамат Ескараев назначен министром юстиции. Ранее занимавший данный пост Канат Мусин был освобожден от должности в конце декабря и назначен судьей Конституционного суда.

Токаев также назначил министром экологии и природных ресурсов страны Зульфию Сулейменову, а министром индустрии и инфраструктурного развития – Марата Карабаева.

Исполнительным секретарем партии Amanat стал Елнур Бейсенбаев. Ранее эту должность занимал Асхат Оралов.

Между тем постановлением премьер-министра Мурат Журебеков был освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004153-tokaev-prinyal-ryad-naznachennyh-ministrov/