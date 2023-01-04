Галымжан Койшыбаев назначен вице-премьером и главой Аппарата правительства

Галымжан Койшыбаев. Фото: пресс-служба МИД РК

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя премьер-министра и руководителя Аппарата правительства, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан.

Койшыбаев Галымжан родился в апреле 1968 года.

В 1995-2004 годы работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 году — полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 годы — главный инспектор Администрации президента.

В 2006-2008 годы — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 годы — чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 годы — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.

С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

В 2019 году назначен руководителем Канцелярии премьер-министра РК. После несколько раз переназначался на эту должность.

Напомним, что 2 января канцелярию премьера Казахстана преобразовали в Аппарат правительства - Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004045-naznachen-rukovoditel-apparata-pravitelstva-kazahstana/