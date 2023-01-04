Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики

Мурат Журебеков. Фото: primeminister.kz

Постановлением премьер-министра РК Журебеков Мурат Утемисович освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО НК "КазМунайГаз", ТОО PSA.

Напомним, в июле 2019 года постановлением правительства РК Мурат Журебеков был назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. И уже в конце декабря того же года он получил должность первого вице-министра энергетики страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004126-murat-zhurebekov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pervogo-vitse-ministra-energetiki/