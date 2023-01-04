Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра просвещения

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Указом главы государства Аймагамбетов Асхат Канатович освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Как сообщается на сайте Минпросвещения РК, Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ им. Е. Букетова, квалификация «историк, учитель истории».

В 2006 году — юридический факультет Карагандинского института актуального образования «Болашак» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. Е. Букетова, в 2004–2005 гг. был председателем ОО «Лига молодежи «Ансар», в 2005–2006 являлся директором ТОО «Медиа СП», с 2006 по 2012 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ.

В разные годы занимал должности заместителя акима Нуринского района по социальным вопросам, руководителя Управления образования Карагандинской области. Избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.

С июня 2019 года по июнь 2022 года был министром образования и науки Республики Казахстан.

11 июня 2022 года указом президента назначен министром просвещения.

Новым министром просвещения стал Гани Бейсембаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004050-ashat-aymagambetov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-prosvescheniya/