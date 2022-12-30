Токаев освободил Каната Мусина от должности министра юстиции

Канат Мусин. Фото: parlam.kz

Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции Казахстана - соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Мусин Канат Сергеевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан", - говорится на сайте.

Напомним, Мусин занял пост главы Минюста в январе текущего года.

Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Целинограде (ныне Астана). Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Юрист. Старший советник юстиции.

Карьерный путь начал в 1984 с должности судебного исполнителя. С 2001 по 2007 год служил в органах финансовой полиции, работал заместителем начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы.

С 2007 по 2010 год работал в аппарате Совета безопасности Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 год был первым заместителем прокурора Северо-Казахстанской области.

С 2012 по 2016 год занимал пост руководителя департамента юстиции столицы.

С марта 2016 года был депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан шестого созыва.

В январе 2021 года был избран депутатом седьмого созыва, а также занимал пост председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Республики Казахстан.

14 июня 2021 года назначен на должность председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан.

Отметим, на днях в ходе выступления в сенате глава государства анонсировал кадровые перестановки в правительстве Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003743-tokaev-osvobodil-kanata-musina-ot-dolzhnosti-ministra-yustitsii/