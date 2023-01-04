Асхат Оралов стал министром культуры и спорта Казахстана

Асхат Оралов. Фото: primeminister.kz

Асхат Оралов возглавил Министерство культуры и спорта Республики Казахстан - соответствующий указ подписал президент, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

В 2013-2016 годах — старший специалист отдела протокола Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

С 2014 по 2016 год — первый заместитель председателя филиала "Нур" партии "Нур Отан".

В 2016-2017 годах был и.о. руководителя Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

В 2017 - 2018 — руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

С января по август 2018 года — директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем председателя комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.

С апреля 2019 по июль 2020 года занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

С июля 2021 по январь 2022 был замакима Нур-Султана (ныне Астана).

В 2022 году стал исполнительным секретарем партии Amanat.

Напомним, что Даурен Абаев был освобожден от должности главы Минкультуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004061-ashat-oralov-stal-ministrom-kultury-i-sporta-kazahstana/