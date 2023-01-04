Токаев сменил министра экологии и природных ресурсов Казахстана

Зульфия Сулейменова. Фото: parlam.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил министром экологии и природных ресурсов страны Зульфию Сулейменову, передает пресс-служба президента Республики Казахстан в Telegram.

"Указом главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - гласит сообщение.

Предшественник Сулейменовой Брекешев Сериккали Амангалиевич был освобожден от данной должности.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 года являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва.

В марте 2022 года ее назначили вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Напомним, что сегодня также сменились главы других министерств. Вице-премьером и главой Аппарата правительства стал Галымжан Койшыбаев. Минпросвещения возглавил Гани Бейсембаев, сменив на данном посту Асхата Айммагамбетова. Министром культуры и спорта стал Асхат Оралов.

А новым главой МИИР назначили Марата Карабаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004048-naznachen-novyy-ministr-ekologii-i-prirodnyh-resursov-kazahstana/