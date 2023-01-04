Елнур Бейсенбаев стал исполнительным секретарем партии Amanat

Елнур Бейсенбаев. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

Постановлением Ерлана Кошанова исполнительным секретарем партии Amanat был назначен Елнур Бейсенбаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

"Постановлением председателя партии Amanat Ерлана Кошанова исполнительным секретарем партии назначен Бейсенбаев Елнур Сабыржанович", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее эту должность занимал Асхат Оралов, который сегодня указом главы государства стал министром культуры и спорта Казахстана.

Как сообщается на официальном сайте сената парламента РК, Елнур Бейсенбаев родился 27 июня 1986 года в городе Кентау Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская). Является выпускником КазНУ имени Аль-Фараби. Политолог, магистр социальных наук.

Трудовую деятельность начал в Молодежной общественной организации «Жастар үні» в качестве специалиста, позже в 2009 году был назначен руководителем.

В 2012-2015 годы работал учителем истории, по совместительству секретарем по идеологии и пропаганде Алматинского городского филиала коммунистической народной партии Казахстана.

С 2016 по 2017 год трудился на должности руководителя Отдела молодежных проектов и организационной работы, затем руководил Управлением по вопросам молодежной политики акимата города Алматы.

В 2017 году в ходе проведения 28-й всемирной зимней Универсиады организовал и руководил работой 3 000 волонтеров.

С 2017 по 2018 годы работал директором департамента по воспитательной работе в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая.

В 2019 году работал советником акима города Астаны по социальным вопросам.

В 2020 году был избран председателем молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan (ныне – Amanat.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004150-elnur-beysenbaev-stal-ispolnitelnym-sekretarem-partii-amanat/