Назначен новый министр юстиции Казахстана

Азамат Ескараев. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции, сообщается на официальном сайте Акорды.

Ранее, в конце 2022 года, Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции Казахстана. Он занял пост судьи Конституционного суда.

Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В 2000-2002 годах - главный специалист департамента законодательства Министерства юстиции.

В 2002-2003 годах - начальник отдела; начальник управления департамента законодательства Министерства юстиции.

В 2003-2005 годах - начальник управления департамента подзаконных актов Министерства юстиции.

В 2005-2006 годах - главный инспектор акима Алматы.

В 2006-2007 годах - главный менеджер департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына".

В 2007 году - консультант по правовым вопросам; ведущий специалист Департамента внутренней администрации Министерства юстиции.

В 2007-2008 годах - помощник министра юстиции.

В 2008-2009 годах - директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции.

В 2009-2014 годах - директор департамента законодательства Министерства юстиции.

В 2014-2019 годах - заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.

С июля 2019 года - заведующий юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004066-naznachen-novyy-ministr-yustitsii/