Освобожденный от должности министра юстиции Канат Мусин назначен на новый пост

Канат Мусин. Фото: parlam.kz

Экс-глава Минюста Казахстана Канат Мусин получил новую должность. Депутаты мажилиса на заключительном в этом году пленарном заседании палаты избрали трех судей Конституционного суда. В их числе экс-министр юстиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Конституции просим вас поддержать с 1 января 2023 года выдвинутые спикером мажилиса кандидатуры Каната Мусина, Сергея Ударцева и Еркина Онгарбаева на должности судей Конституционного суда Республики Казахстан", – сказал депутат Арман Кожахметов.

Депутаты поддержали его.

Спикер палаты Ерлан Кошанов в свою очередь отметил, что все трое кандидатов являются квалифицированными и опытными специалистами, много лет работающими в юридической сфере, и пожелал им удачи.

В свою очередь Канат Мусин поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

"Хотел бы выразить вам благодарность за ваше доверие. По инициативе главы государства был создан Конституционный суд, и я на должности судьи данного суда сделаю все, чтобы работать на благо страны. Для меня это очень большая честь", – сказал экс-глава Минюста.

Канат Мусин много лет работал в органах правовой защиты и юстиции, был депутатом мажилиса парламента, председателем комитета. Работал министром юстиции страны.

Еркин Онгарбаев – известный ученый, доктор юридических наук, член рабочей группы по конституционной реформе. В настоящее время является проректором Евразийского национального университета.

Сергей Ударцев – также известный ученый, доктор юридических наук, член рабочей группы по конституционной реформе, был судьей Конституционного суда. В настоящее время директор НИИ КазГЮУ Университета имени М. Нарикбаева.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Эльвиры Азимовой на должность председателя Конституционного суда РК. Она начнет свою работу на данном посту с 1 января.

Также накануне были избраны три судьи Конституционного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003747-osvobozhdennyy-ot-dolzhnosti-ministra-yustitsii-kanat-musin-naznachen-na-novyy-post/