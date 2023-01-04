Даурен Абаев освобожден от должности главы Минкультуры

Даурен Абаев. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Этот пост он занимал с 11 января 2022 года.

Ранее Даурен Абаев занимал различные посты на государственной службе. Он являлся пресс-секретарем и советником Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

В 2016 году Абаев был назначен министром информации и коммуникаций Республики Казахстан. В 2019 году стал министром информации и общественного развития.

В 2020 году занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента. Этот пост он занимал вплоть до назначения министром культуры и спорта РК.

Отметим, что пост главы Минкульта занял Асхат Оралов, с 2022 года занимавший должность исполнительного секретаря партии Amanat.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004060-dauren-abaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-minkultury/