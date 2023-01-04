Новым главой МИИР назначен Марат Карабаев

Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Каирбек Ускенбаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба президента РК в Telegram.

"Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - гласит сообщение.

Его предшественник Ускенбаев Каирбек Айтбаевич освобожден от данной должности.

Карабаев Марат Каримжанович родился 4 июля 1987 года, говорится на официальном сайте МИИР РК.

В 2010 году c отличием окончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашак", специальность "Производственно-системная инженерия". В 2015 году окончил Таразский государственный университет им. Дулати М.Х. по специальности "Экономика".

В разные годы работал в государственных структурах.

С 2011 по 2013 год работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК на должностях эксперта и главного эксперта.

С 2013 года работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления.

В 2014 году – заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по 2017 год - глава Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2020 года по июль 2021 года - председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Напомним, что сегодня также сменились главы других министерств. Вице-премьером и главой Аппарата правительства стал Галымжан Койшыбаев. Минпросвещения возглавил Гани Бейсембаев, сменив на данном посту Асхата Аймагамбетова. Министром культуры и спорта стал Асхат Оралов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004059-tokaev-naznachil-novogo-glavu-miir/