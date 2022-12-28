"Нужно полное понимание": расследующих январские события чиновников пригласят в мажилис

Беспорядки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин на пленарном заседании палаты потребовал обнародовать ход расследования январских событий. По его словам, у населения много вопросов, на которые до сих пор нет ответов, передает корреспондент NUR.KZ.

Едил Жанбыршин напомнил, что январские беспорядки начались из-за цен на газ. Но, по его словам, мирно начатым протестом воспользовались провокаторы, которые использовали профессионально обученных бандитов и головорезов. В итоге, в крупных городах произошли столкновения.

"Самое ужасное, что наши внутренние и внешние враги совершали преступления против власти. Они организовали безжалостные нападения на государственные учреждения, стратегические объекты. Это была угроза для нашего государства", – заявил он.

Мажилисмен также напомнил, что в начале года, учитывая требования народа, депутаты направили запрос генпрокурору для открытого обсуждения январских событий.

"Правоохранительные органы отчитались об итогах расследования: на тот момент озвучили 238 погибших и более 3 тысяч единиц оружия (похищенного – прим. ред.). Если на некоторые вопросы мы получили ответы, на некоторые их обещали дать после следственных действий.

Глава государства в послании от 16 марта сказал: "Заверяю, что все виновные понесут наказание, какие бы должности не занимали". У населения много вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Кто это все организовал? Потому что во всех регионах одновременно вспыхнули волнения. Какова была их цель? Какие убытки принесла январская трагедия? Какая помощь близким погибшим наших граждан (оказывается – прим. ред.)?

Нужно полное понимание произошедшего", – подчеркнул Едил Жанбыршин.

Однако, по его словам, сейчас в обществе распространяются разные слухи, что дает ложные представления и способствует распространению фейковой информации.

"Следует открыто констатировать обстоятельства и дать оценку. Учитывая важность вопроса, соответствующие госорганы должны прийти на пленарное заседание мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы", – потребовал депутат.

Его поддержал спикер палаты Ерлан Кошанов.

"Аппарату поручаю, чтобы должностные лица пришли в мажилис и дали ответы на вопросы", – добавил он.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Напомним, что через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самый масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

Также 6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью.

7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу.

В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

11 января Токаев выступил в мажилисе и поставил ряд задач перед новым премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

В марте генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам было возбуждено 7 уголовных дел.

По его словам, 3,5 тысячи силовиков получили травмы во время январских событий. Также было повреждено более 1,5 тысяч государственных и коммерческих зданий.

По данным от 29 июня, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003417-nuzhno-polnoe-ponimanie-rassleduyuschih-yanvarskie-sobytiya-chinovnikov-priglasyat-v-mazhilis/