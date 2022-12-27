Видео о "закрытом на ремонт" мемориале "Тағзым" прокомментировали в акимате Алматы

Рабочие у мемориала "Тағзым". Кадр из видео: instagram.com/asshot.inc

В социальных сетях появилась информация, что мемориал в честь январских событий, открытый в Алматы 23 декабря, закрыт на ремонт. В акимате города прокомментировали публикацию корреспонденту NUR.KZ.

На Instagram-странице журналиста Асхата Ниязова опубликовано видео, на котором можно увидеть открытый в Алматы мемориал "Тағзым", посвященный трагическим событиям января этого года. Территория памятника огорожена лентой, а у одной из плит стоят рабочие.

"Открытый недавно мемориал, посвященный январским событиям, закрыт на ремонт", – говорится в подписи к видео.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что мемориал не закрывался.

"Мемориал не закрыт и не будет закрываться. На определенных участках специалисты проводят небольшие работы по замечаниям", – сообщили в ведомстве.

Мемориал жертвам январским событиям "Тағзым" был открыт 23 декабря. Он располагается он в сквере возле здания акимата города, выше улицы Сатпаева.

В церемонии открытия приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев.

Памятник поделен на две зоны, выполненные в белых и черных тонах. На плитах выгравированы слова Ыбырая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Алихана Бокейханова, Музафара Алимбаева, Махамбета и других.

Ранее в Казнете появилась информация, что мемориал в честь январских событий, открытый на прошлой неделе в Алматы, выполнен некачественно. Авторы самого памятника Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева ответили на критику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003322-video-o-zakrytom-na-remont-memoriale-tagzym-prokommentirovali-v-akimate-almaty/