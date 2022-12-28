Названа сумма, которую получили пострадавшие от мародеров бизнесмены в Алматы

Последствия беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Предприниматели, понесшие убытки во время январских беспорядков, получили полную компенсацию – об этом заявили в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы. Общая сумма выплат составила свыше 16 млрд тенге, сообщает Almaty tv.

Как уточнили корреспонденты, выплаты получили 1639 алматинских предпринимателей, пострадавших во время январских событий.

Отмечается, что спецкомиссия по возмещению ущерба провела 39 заседаний. В ее состав вошли бизнесмены, представители общественных организаций и специалисты ответственных органов.

"Основной бизнес, который пострадал – это торговые магазины, торговые дома и находящиеся объекты внутри этих торговых домов. Это продовольственные и непродовольственные магазины. Это бизнес, касающийся обмена валют", – отметил заместитель руководителя городского управления предпринимательства и инвестиций Кайрат Нуркасымов.

Напомним, в начале января текущего года в ряде городов Казахстана вспыхнули митинги, переросшие в беспорядки.

В результате беспорядков, согласно официальным данным, по всему Казахстану погибли 238 человек, еще 4,5 тыс. получили различные травмы. Среди погибших – 19 полицейских и военнослужащих.

Также был нанесен имущественный ущерб: разграблены магазины, банкоматы и бутики в ТЦ, повреждены торговые точки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003340-nazvana-summa-kotoruyu-poluchili-postradavshie-ot-maroderov-biznesmeny-v-almaty/