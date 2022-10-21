Регистрация кандидатов в президенты завершена. Кто будет бороться за пост главы государства

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 21 октября, в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты и стартовала предвыборная агитация. Кого ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов на предвыборной гонке, а кому отказала – в материале NUR.KZ.

Согласно графику предвыборных мероприятий, с 23 сентября по 21 октября проходила проверка на соответствие кандидата требованиям закона, а также сбор подписей в поддержку кандидатов.

Несколько минут назад регистрация кандидатов в президенты была официально завершена. С этого времени в стране стартовала предвыборная агитация.

Напомним, изначально документы в ЦИК для участия в президентской гонке подали 12 человек. Из них одобрение от Центральной избирательной комиссии получили шесть кандидатов.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Токаев был выдвинут Народной коалицией, в которую вошли несколько партий и общественных объединений.

Касым-Жомарту Кемелевичу 69 лет. Свою трудовую деятельность он начал в 1975 году в МИДе СССР. В разные годы был министром иностранных дел РК, премьер-министром РК, председателем сената парламента Казахстана, заместителем генерального секретаря ООН.

В 2019 году был избран президентом РК, набрав 70,96 % избирательских голосов.

Мейрам Кажыкен

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

61-летний уроженец Павлодарской области является доктором экономических наук, профессором, директором Института исследований современного общества. Работал в Министерстве экономики, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, а также советником премьер-министра Казахстана.

Жигули Дайрабаев

Жигули Дайрабаев. Фото: atameken.kz

68-летний член Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана. В разные годы работал в районном управлении сельского хозяйства, управлении статистики, возглавлял жамбылский филиал РОО "Союз фермеров Казахстана".

Каракат Абден

Каракат Абден. Фото: facebook.com/abdenova.karakat

7 октября документы в ЦИК подала и первая женщина-кандидат в предстоящей гонке за президентское кресло Каракат Абден. Ее кандидатуру РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

Салтанат Турсынбекова

Салтанат Турсынбекова. Фото: Facebook / Saltanat Tursynbekova

Турсынбековой 56 лет. В разные годы она работала в госструктурах, Верховном суде, является членом общественного совета Астаны и руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье". Активно занимается вопросами защиты материнства и детства.

Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев. Фото: osdp.kz

МИА "Казинформ" уточняет, что Нурлану Ауесбаеву 65 лет. Он является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии. По специальности – юрист-экономист.

Еще трем выдвиженцам было отказано в регистрации: по разным причинам были отклонены кандидатуры Хайруллы Габжалилова, а также Талгата Ергалиева и Фатимы Бизаковой.

Кроме того, суд признал недействительным протокол о выдвижении экс-депутата Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана, а сегодня ЦИК официально отказал ему в регистрации в качестве кандидата в президенты. Вместе с ним в выборах не смогут принять участие Бакыт Жанабаев и Жуматай Алиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993782-registratsiya-kandidatov-v-prezidenty-zavershena-kto-budet-borotsya-za-post-glavy-gosudarstva/