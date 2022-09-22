Агитация, день тишины и голосование: оглашен график предвыборных мероприятий
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Зампред ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, когда начнется предвыборная агитация на должность президента – выборы пройдут 20 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.
Петров сообщил, что выдвижение кандидатов стартует с 23 сентября и продлится до 11 октября. То есть у кандидатов будет 19 дней, чтобы предоставить документы в ЦИК. Какие именно, можно узнать здесь.
Также в ЦИКе рассказали, какие еще ожидаются мероприятия, связанные с выборами:
- с 23 сентября по 21 октября пройдет проверка на соответствие кандидата требованиям закона. Сбор и проверка подписей (29 дней);
- с 18:00 21 октября по 18 ноября – предвыборная агитация (28 дней);
- 19 ноября – день тишины;
- 20 ноября – день голосования;
- с 21 ноября по 27 ноября – подведение предварительных итогов;
- 27 ноября – установление итогов и регистрация избранного президента.
Ранее в ЦИК сообщили, что выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана начнется 23 сентября. Также для кандидатов в президенты есть определенные требования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989074-predvybornaya-agitatsiya-v-prezidenty-kazahstana-prodlitsya-pochti-mesyats/