Агитация, день тишины и голосование: оглашен график предвыборных мероприятий

Микрофон. Иллюстративное фото: pxhere.com

Зампред ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, когда начнется предвыборная агитация на должность президента – выборы пройдут 20 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

Петров сообщил, что выдвижение кандидатов стартует с 23 сентября и продлится до 11 октября. То есть у кандидатов будет 19 дней, чтобы предоставить документы в ЦИК. Какие именно, можно узнать здесь.

Также в ЦИКе рассказали, какие еще ожидаются мероприятия, связанные с выборами:

с 23 сентября по 21 октября пройдет проверка на соответствие кандидата требованиям закона. Сбор и проверка подписей (29 дней);

с 18:00 21 октября по 18 ноября – предвыборная агитация (28 дней);

19 ноября – день тишины;

20 ноября – день голосования;

с 21 ноября по 27 ноября – подведение предварительных итогов;

27 ноября – установление итогов и регистрация избранного президента.

Ранее в ЦИК сообщили, что выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана начнется 23 сентября. Также для кандидатов в президенты есть определенные требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989074-predvybornaya-agitatsiya-v-prezidenty-kazahstana-prodlitsya-pochti-mesyats/