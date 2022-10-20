ЦИК зарегистрировала кандидата в президенты от оппозиции Нурлана Ауесбаева

Нурлан Ауесбаев в ЦИК. Скриншот: NUR.KZ

Сегодня, 20 октября, Центризбирком официально зарегистрировал Нурлана Ауесбаева в качестве кандидата в президенты Казахстана. Об этом стало известно в ходе заседания ЦИК, передает корреспондент NUR.KZ.

В ЦИК сообщили, что выдвигаемый от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев сдал все необходимые документы, а также не имеет заболеваний, препятствующих ему участвовать в выборах. Кроме того, он собрал более 120 тысяч подписей в свою поддержку.

Таким образом, ЦИК постановил официально зарегистрировать Ауесбаева в качестве кандидата в президенты страны.

На заседании присутствовал сам Ауесбаев, которому официально выдали удостоверение кандидата.

Напомним, 10 октября в ЦИК заявили о признании Нурлана Ауесбаева соответствующим требованиям к кандидатам в президенты Казахстана. Ауесбаев был выдвинут в качестве кандидата в президенты от Общенациональной социал-демократической партии.

На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала шестерых кандидатов: Касым-Жомарта Токаева, Мейрама Кажыкена, Жигули Дайрабаева, Каракат Абден, Салтанат Турсынбекову и Нурлана Ауесбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993642-tsik-zaregistrirovala-kandidata-v-prezidenty-ot-oppozitsii-nurlana-auesbaeva/