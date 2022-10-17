Выдвижение Нуржана Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным

Нуржан Альтаев. Фото: gov.kz

В суде города Астаны приняли решение о признании недействительным протокола о выдвижении экс-депутата Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана. Об этом сообщается на .

7 октября бывший депутат мажилиса Нуржан Альтаев сдал в ЦИК документы на выдвижение от РОО "Мұқалмас", однако несколько руководителей филиалов организации заявили о фальсификации протокола заседания о выдвижении Альтаева.

Отмечается, что дело было рассмотрено судом района Байконыр.

"Истцы мотивировали свои требования тем, что по итогам собрания РОО 6 октября 2022 года А. и приближенные к нему лица, при содействии других членов РОО сфальсифицировали итог голосования и протокол, намереваясь самовольно подать на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан кандидатуру А. приложив в обоснование видеозапись голосования членов РОО", – говорится в сообщении.

Позже судом было установлено, что на общем собрании за выдвижение кандидатуры Альтаева проголосовали – 6 человек, а против – 11 человек. Кроме того, отмечается, что на общем собрании участвовали и голосовали лица, которые не являются членами РОО и право голоса не имеют.

"С учетом вышеизложенного суд признал протокол общего собрания РОО недействительным", – постановил суд.

Напомним, 12 октября в ЦИК РК сообщили, что процедура установления соответствия Нуржана Альтаева требованиям к кандидатам в президенты была приостановлена. Тем не менее, до этого экс-чиновник успел пройти экзамен на знание государственного языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993072-vydvizhenie-nurzhana-altaeva-kandidatom-v-prezidenty-priznali-nedeystvitelnym/