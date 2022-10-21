Алиев, Жанабаев и Альтаев выбыли из президентской гонки

Бакыт Жанабаев. Фото: пресс-служба Комитета госдоходов РК

На заседании ЦИК был принят протокол об отказе в регистрации в качестве кандидатов в президенты Бакыту Жанабаеву, Нуржану Альтаеву и Жуматаю Алиеву, передает корреспондент NUR.KZ.

Основанием для отказа Жанабаеву стало недостаточное количество подписей в его поддержку.

"По данным протоколов территориальных избирательных комиссий, в поддержку собрано 58 889 подписей, по результатам проверки признаны 4 054 подписи. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей", — сообщили в ЦИК.

Таким образом, протоколом ЦИК Бакыту Жанабаеву отказано в регистрации.

ЦИК также отказал Нуржану Альтаеву в регистрации кандидатом в президенты Казахстана.

В ЦИК сообщили причину отказа в регистрации кандидата – суд Астаны признал, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения Альтаева кандидатом в президенты Казахстана.

Из президентской гонки также выбыл и Жуматай Алиев. Он не собрал необходимое количество подписей.

"187 723 подписи граждан было собрано в его поддержку в регионах страны. Признаны достоверными 36 723 подписи. Это мене 1% от общего числа избирателей", – сказала член ЦИК Анастасия Щегорцова.

Тем временем ЦИК официально зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева, Мейрама Кажыкена, Жигули Дайрабаева, Каракат Абден, Салтанат Турсынбекову, Нурлана Ауесбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993830-tsik-otkazal-bahytu-zhanabaevu-v-registratsii-v-kachestve-kandidata-prezidenty/