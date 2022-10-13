ЦИК: Хайрулла Габжалилов не соответствует требованиям к кандидатам в президенты

Хайрулла Габжалилов. Кадр из видео: YouTube / Жетісу телеарнасы

В Центральной избирательной комиссии РК на последнем заседании заявили, что Габжалилов Хайрулла не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты Казахстана.

Для проверки документов ЦИК направил соответствующие запросы в госорганы.

Сообщается, что Габжалилов не соответствует двум требованиям к кандидатам в президенты Казахстана:

не является гражданином РК по рождению - он родился в Каракалпакстане. В Казахстане проживает последние 24 года;

не имеет опыта работы на государственной службе.

"Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты РК Хайрулла Габжалилов не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК "О выборах в РК", - заявили в ЦИК.

Напомним, кандидатуру 72-летнего Хайруллы Габжалилова выдвинуло РОО "Объединение оралманов "Асар".

Сообщалось, что Габжалилов является историком, директором историко-исследовательского центра "Алаш" и меценатом. Кроме того, Габжалилов - один из авторов дизайна казахской национальной валюты - тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992504-tsik-hayrulla-gabzhalilov-ne-sootvetstvuet-trebovaniyam-k-kandidatam-v-prezidenty/