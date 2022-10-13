Выборы президента в Казахстане: еще два кандидата не соответствуют требованиям

Талгат Ергалиев. Фото: Facebook / Талгат Ергалиев

В ЦИКе заявили, что кандидаты в президенты РК Талгат Ергалиев и Фатима Бизакова не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Конституцией РК и Конституционным законом "О выборах в РК", передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава ЦИК Нурлан Абдиров, комиссией установлено, что кандидат в президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям.

"Согласно представленным сведениям Минюста, выдвинувшее кандидатом в президенты РК (Талгата Ергалиева – прим. ред.) Республиканское объединение юрлиц "Союз строителей Казахстана" не отвечает положениям пункта 1 статьи 55 Конституционного закона "О выборах РК".

Кандидат в президенты Ергалиев Талгат не соответствует требованиям, установленным статьей 54 Конституционного закона РК "О выборах", – сказал член ЦИК РК Мухтар Ерман.

По его словам, Талгат Ергалиев был выдвинут 7 октября от Республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана". 10 октября он подал документы в ЦИК.

ЦИК запросила соответствующую информацию в МВД, Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, а также в Минюсте РК.

"По данным МВД, Талгат Ергалиев родился в 1966 году в Жантеке Коргалжынского района Целиноградской области, по данным Гепрокуратуры, не имеет судимости. От рождения является гражданином РК и проживает в стране 56 лет. Имеет высшее образование, имеет стаж работы на госслужбе сроком 3 года и 4 месяца", – объяснил член Центризбиркома Мухтар Ерман.

Фатима Бизакова. Фото: Facebook / Фатима Бизакова

Позже глава ЦИК Нурлан Адбиров сообщил о том, что Фатима Бизакова также не соответствует требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты Казахстана. О ее выдвижении от РОО "Практическая Психология" стало известно 11 октября.

"По данным МВД РК, Фатима Бизакова родилась в Жамбылской области, по данным Генпрокуратуры, она не имеет судимости, является гражданкой Казахстана по рождению и прожила в Казахстане последние 55 лет, имеет высшее образование.

Не имеет стажа работы на госслужбе. Таким образом, она не соответствует требованиям, предъявляемым статей 54 Конституционного закона "О выборах", – сказал в свою очередь член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что Хайрулла Габжалилов также не соответствует требованиям к кандидатам в президенты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992517-vybory-prezidenta-v-kazahstane-esche-dva-kandidata-ne-sootvetstvuet-trebovaniyam/