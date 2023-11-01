Когда "АрселорМиттал Темиртау" перейдет Казахстану, рассказал Смаилов

Глава кабмина Алихан Смаилов сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, когда следует ожидать передачи "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов не стал озвучивать детали передачи АМТ Казахстану.

"Хочу сказать, что, в соответствии с предварительным соглашением, по условиям передачи компании Республике Казахстан мы сейчас не можем разглашать подробности этого соглашения. Они будут вам доведены после того, как мы завершим сделку", – сказал премьер-министр.

Он же озвучил сроки завершения сделки.

"Это будет в течение буквально одного месяца. По предварительному соглашению мы должны будем завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября. После чего вам вся информация будет доступна", – резюмировал Алихан Смаилов.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте имени Костенко в Карагандинской области, в результате которой погибли 46 горняков, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Он заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Вице-министр юстиции также разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству.

Зампремьер-министра по соцвопросам ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау".

Депутаты мажилиса высказались по поводу смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау". Они считают, что в Казахстане достаточно социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что правительство признает свою ответственность за трагедию на шахте в Карагандинской области.

Еще он рассказал, какие требования будут выдвигаться новому инвестору.