Токаев: Если мы остановим проект LRT в Астане, убытки будут еще больше

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны поднял вопрос общественного транспорта в столице, и в том числе продолжения строительства LRT – он заявил, что другой альтернативы, кроме как доделать этот проект, нет, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Развитие общественного транспорта. Я поручал провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность.

Однако люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них.

Сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период", - заявил Токаев.

Касательно LRT он заявил, что уже говорил об ошибочности этого проекта, однако, выбора уже нет.

"Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. Акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны", - добавил президент.

Напомним, сегодня вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов высказался о строительстве ЛРТ в Астане.

"По итогам 2022 года можно сказать, что мы сдвинулись с мертвой точки. На этот проект выделено порядка 50 миллиардов тенге. Акимат города уже продолжает работу", – заявил он.

Строительство LRT

Первые опоры легкорельсового транспорта "Astana LRT" появились в Астане еще в 2017 году.

В мае 2021 года семерых казахстанцев осудили по делу о хищениях при реализации проекта. Еще два человека - экс-замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава компании "Астана LRT" Талгат Ардан - были объявлены в международный розыск.

В январе 2022 года глава государства заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого экс-аким Астаны Алтай Кульгинов раскрыл планы по завершению строительства объекта. А в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

А в октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007488-tokaev-esli-my-ostanovim-proekt-lrt-v-astane-ubytki-budut-esche-bolshe/