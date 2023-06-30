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Зачем в Астане нужен ЛРТ, объяснил Женис Касымбек

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ЛРТ в Астане
ЛРТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на брифинге СЦК высказался о строительстве легкорельсового транспорта в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек отметил, что есть разные мнения по реализации любого проекта.

"Научная точка зрения такая, что любой город, население которого стремится к 2 млн и превышает 1,5 млн человек, должен иметь линейный общественный транспорт – либо подземный транспорт в виде метро, либо надземный аналогичный транспорт. Поэтому мое личное мнение, что такой вид транспорта в перспективе все равно должен быть в крупном мегаполисе. А мы видим, что, по прогнозам, к 2030 году мы идем к цифре – 2 млн жителей", – заявил он.

В целом, по словам акима, в этом году было выделено 50 млрд тенге на продолжение строительства ЛРТ.

"В прошлом году такое решение было принято. Потрачено было не миллиард, а в районе 600 млн долларов на данный проект. Планируется, что дополнительно еще 2 года потребуется на завершение строительной части и запуск первого пускового этапа – это 8 станций и 5 поездов. На это потребуется порядка 500 млрд (тенге – прим. ред.), с учетом того, что половина этих средств уже израсходована. Маршрут вы знаете", – добавил Касымбек.

Строительство LRT в Астане

Напомним, что первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор – по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил тогда Кульгинов.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание ЛРТ. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Позже новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026956-zachem-v-astane-nuzhen-lrt-obyasnil-zhenis-kasymbek/

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