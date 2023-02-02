Срок окончания строительства ЛРТ назвал аким Астаны

ЛРТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким столицы Женис Касымбек заявил, что строительство легкорельсового транспорта (ЛРТ) будет завершено до конца следующего года, передает телеканал "Хабар 24".

Как отметил аким Астаны, очередной этап строительства надземного метрополитена начали еще в прошлом году. Закончить работы столичный акимат планирует в течение двух лет.

"Первые суммы в прошлом году были правительством предоставлены. В этом году активное строительство этого объекта будет. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на ЛРТ.

Планируется, что в течение 2023-2024 года проект будет реализован и до конца следующего года он должен быть запущен", – сказал Женис Касымбек.

На днях глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о продолжении строительства ЛРТ. Он заявил, что другой альтернативы, кроме как доделать этот проект, нет.

"Если мы остановим строительство ЛРТ, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. Акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны", – отметил президент.

Строительство LRT

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году.

В мае 2021 года семерых казахстанцев осудили по делу о хищениях при реализации проекта. Еще два человека – экс-замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава компании "Астана LRT" Талгат Ардан – были объявлены в международный розыск.

В январе 2022 года глава государства заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого экс-аким Астаны Алтай Кульгинов раскрыл планы по завершению строительства объекта. Между тем в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

А в октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Новый аким столицы Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007778-srok-okonchaniya-stroitelstva-lrt-nazval-akim-astany/