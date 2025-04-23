Пенсионные накопления или депозиты: что приносит более высокий доход в Казахстане

Средний годовой процент по депозитам в Казахстане лишь немного превышает уровень доходности пенсионных накоплений – 11% против 10,59%. Покрывают ли они инфляцию, узнали журналисты NUR.KZ.
- За последние 10 лет средняя годовая доходность пенсионных активов в ЕНПФ составила 10,59%, что покрывает среднюю годовую инфляцию за этот период в 9,5%.
- Средняя годовая ставка по открытым тенговым депозитам физлиц за тот же период составила 11%, что лишь на 0,41 процентного пункта выше доходности пенсионных активов.
- Несмотря на периодические убытки, инвестиционный доход ЕНПФ в целом превышает потери от инфляции и сравним с доходностью банковских вкладов, при этом пенсионные накопления сложнее изъять, что повышает вероятность их сохранения до пенсионного возраста.
Обязательные пенсионные взносы, которые удерживаются из зарплат казахстанцев, не перечисляются в пользу третьих лиц. Эти деньги хранятся на индивидуальных счетах этих же граждан в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Их главная цель – обеспечить вкладчика пенсионными выплатами в будущем. Поэтому накопления нельзя просто так снять – можно только использовать излишки сверх порогов достаточности.
Также, учитывая то, что пенсионные накопления могут копиться около 40 лет, они должны быть защищены от инфляции. Поэтому управляющие вкладывают их в различные финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода.
При этом на фоне новостей о кратковременных инвестиционных убытках среди вкладчиков ЕНПФ бытует мнение, что было бы надежнее, если бы они сами хранили эти деньги на депозите.
В связи с этим мы сравнили средние годовые ставки вознаграждения банков по привлеченным депозитам в тенге и уровень доходности пенсионных активов с 2015 по 2024 годы.
Какая доходность у пенсионных накоплений
Судя по информации из выписки с индивидуального пенсионного счета, уровень годовой доходности пенсионных активов с 2015 по 2024 годы был абсолютно разным – от 6,55% в 2022 году до 17,84% в 2024. В среднем за последние 10 лет он составил 10,59%.
Таким образом, даже если в некоторые моменты инвестиционный доход в составе пенсионных накоплений уменьшается, в целом за год он, как правило, увеличивает сумму на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев.
Также немаловажно, насколько доходность пенсионных активов покрывает инфляцию. Тут все не так однозначно. Например, в 2016 и 2022 годах годовой рост цен в стране был выше – 8,5% против 7,95% и 20,3% против 6,55% соответственно.
Такую разницу, если она возникнет за весь срок накоплений, возмещает государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений. Но в целом за последние 10 лет ее не было – средняя годовая инфляция за период с 2015 по 2024 годы составила 9,5%. То есть среднегодовой уровень доходности пенсионных накоплений ее покрыл.
|Период
|Средние годовые ставки по депозитам
|Средняя годовая доходность пенсионных накоплений
|Инфляция на конец года
|2015
|8,3%
|15,65%
|13,6%
|2016
|11,9%
|7,95%
|8,5%
|2017
|12,1%
|7,92%
|7,1%
|2018
|11,2%
|11,27%
|5,3%
|2019
|9,5%
|6,57%
|5,4%
|2020
|9,6%
|10,92%
|7,5%
|2021
|8,7%
|11,13%
|8,4%
|2022
|11,3%
|6,55%
|20,3%
|2023
|13,8%
|10,11%
|9,8%
|2024
|13,5%
|17,84%
|8,6%
|В среднем за
10 лет
|11,0%
|10,59%
|9,5%
Какая доходность у банковских депозитов
Что касается банковских депозитов, то процентные ставки вознаграждения по ним не всегда были и будут такими высокими, как на данный момент. Они во многом зависят от базовой ставки, которая сейчас составляет 16,5%, и, соответственно, от экономической ситуации в стране.
Например, в 2015 году средняя ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам физических лиц в тенге, размещаемым на определенный срок без каких-либо условий, согласно данным Национального банка РК, составила 8,3%.
Ниже 10% этот показатель был с 2019 по 2021 годы. А самый высокий за последние 10 лет (13,8%) – в 2023 году.
В среднем за этот период годовая ставка по открытым тенговым депозитам физлиц составила ровно 11%. Это всего на 0,41 процентного пункта больше, чем средняя годовая доходность пенсионных активов с 2015 по 2024 годы.
Таким образом, инвестиционный доход, начисляемый на пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ, хоть в некоторые моменты и показывает убытки, в итоге превышает потери от инфляции и догоняет средний прирост по банковским вкладам.
К тому же изъять деньги из ЕНПФ не так легко, как с депозита. Поэтому они сохранятся до пенсионного возраста с большей вероятностью.
Напомним, что пенсионные накопления казахстанцев продолжают инвестироваться даже после их выхода на пенсию. А выплачиваются они в размере 6,5% от накопленной суммы в первый год с последующим увеличением на 5% ежегодно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2237142-dohodnost-pensionnyh-nakopleniy-ili-procenty-po-depozitam-chto-vyshe-v-kazahstane/