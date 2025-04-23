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Пенсионные накопления или депозиты: что приносит более высокий доход в Казахстане

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Женщина кладет деньги на стол
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средний годовой процент по депозитам в Казахстане лишь немного превышает уровень доходности пенсионных накоплений – 11% против 10,59%. Покрывают ли они инфляцию, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • За последние 10 лет средняя годовая доходность пенсионных активов в ЕНПФ составила 10,59%, что покрывает среднюю годовую инфляцию за этот период в 9,5%.
  • Средняя годовая ставка по открытым тенговым депозитам физлиц за тот же период составила 11%, что лишь на 0,41 процентного пункта выше доходности пенсионных активов.
  • Несмотря на периодические убытки, инвестиционный доход ЕНПФ в целом превышает потери от инфляции и сравним с доходностью банковских вкладов, при этом пенсионные накопления сложнее изъять, что повышает вероятность их сохранения до пенсионного возраста.

Обязательные пенсионные взносы, которые удерживаются из зарплат казахстанцев, не перечисляются в пользу третьих лиц. Эти деньги хранятся на индивидуальных счетах этих же граждан в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Их главная цель – обеспечить вкладчика пенсионными выплатами в будущем. Поэтому накопления нельзя просто так снять – можно только использовать излишки сверх порогов достаточности.

Также, учитывая то, что пенсионные накопления могут копиться около 40 лет, они должны быть защищены от инфляции. Поэтому управляющие вкладывают их в различные финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода.

При этом на фоне новостей о кратковременных инвестиционных убытках среди вкладчиков ЕНПФ бытует мнение, что было бы надежнее, если бы они сами хранили эти деньги на депозите.

В связи с этим мы сравнили средние годовые ставки вознаграждения банков по привлеченным депозитам в тенге и уровень доходности пенсионных активов с 2015 по 2024 годы.

Какая доходность у пенсионных накоплений

Судя по информации из выписки с индивидуального пенсионного счета, уровень годовой доходности пенсионных активов с 2015 по 2024 годы был абсолютно разным – от 6,55% в 2022 году до 17,84% в 2024. В среднем за последние 10 лет он составил 10,59%.

Таким образом, даже если в некоторые моменты инвестиционный доход в составе пенсионных накоплений уменьшается, в целом за год он, как правило, увеличивает сумму на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев.

Также немаловажно, насколько доходность пенсионных активов покрывает инфляцию. Тут все не так однозначно. Например, в 2016 и 2022 годах годовой рост цен в стране был выше – 8,5% против 7,95% и 20,3% против 6,55% соответственно.

Такую разницу, если она возникнет за весь срок накоплений, возмещает государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений. Но в целом за последние 10 лет ее не было – средняя годовая инфляция за период с 2015 по 2024 годы составила 9,5%. То есть среднегодовой уровень доходности пенсионных накоплений ее покрыл.

Период Средние годовые ставки по депозитам Средняя годовая доходность пенсионных накоплений Инфляция на конец года
2015 8,3% 15,65% 13,6%
2016 11,9% 7,95% 8,5%
2017 12,1% 7,92% 7,1%
2018 11,2% 11,27% 5,3%
2019 9,5% 6,57% 5,4%
2020 9,6% 10,92% 7,5%
2021 8,7% 11,13% 8,4%
2022 11,3% 6,55% 20,3%
2023 13,8% 10,11% 9,8%
2024 13,5% 17,84% 8,6%
В среднем за
10 лет		 11,0% 10,59% 9,5%

Какая доходность у банковских депозитов

Что касается банковских депозитов, то процентные ставки вознаграждения по ним не всегда были и будут такими высокими, как на данный момент. Они во многом зависят от базовой ставки, которая сейчас составляет 16,5%, и, соответственно, от экономической ситуации в стране.

Например, в 2015 году средняя ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам физических лиц в тенге, размещаемым на определенный срок без каких-либо условий, согласно данным Национального банка РК, составила 8,3%.

Ниже 10% этот показатель был с 2019 по 2021 годы. А самый высокий за последние 10 лет (13,8%) – в 2023 году.

В среднем за этот период годовая ставка по открытым тенговым депозитам физлиц составила ровно 11%. Это всего на 0,41 процентного пункта больше, чем средняя годовая доходность пенсионных активов с 2015 по 2024 годы.

Таким образом, инвестиционный доход, начисляемый на пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ, хоть в некоторые моменты и показывает убытки, в итоге превышает потери от инфляции и догоняет средний прирост по банковским вкладам.

К тому же изъять деньги из ЕНПФ не так легко, как с депозита. Поэтому они сохранятся до пенсионного возраста с большей вероятностью.

Напомним, что пенсионные накопления казахстанцев продолжают инвестироваться даже после их выхода на пенсию. А выплачиваются они в размере 6,5% от накопленной суммы в первый год с последующим увеличением на 5% ежегодно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2237142-dohodnost-pensionnyh-nakopleniy-ili-procenty-po-depozitam-chto-vyshe-v-kazahstane/