На сколько уменьшился доход от вложения пенсионных накоплений в Казахстане

Результаты инвестирования пенсионных активов ЕНПФ не просто не успевают за инфляцией, но и идут "в минус". Доход уменьшился на 460 млрд тенге. Как это отразится на казахстанцах, читайте на NUR.KZ.

Первые три месяца 2025 года стали не самыми удачными для управляющих инвестиционным портфелем (УИП) Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Так, по состоянию на 1 апреля ни один из них не смог догнать инфляцию, которая достигла 3,9% с начала года.

Напомним, что к началу месяца доходность пенсионных активов с начала года была следующей:

Национальный банк РК: -1,97% – по обязательным и добровольным взносам и -7,73% – по обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР);

– по обязательным и добровольным взносам и по обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР); Halyk Finance: -0,7%;

Jusan Invest: +0,35%;

Halyk Global Martkets: +0,69%;

"Сентрас Секьюритиз": +0,92%;

BCC Invest: +3,05%.

Доходность активов ЕНПФ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

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Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2025 года ситуация с управляющими сложилась следующая:

Национальный банк РК управляет активами ЕНПФ на 22,23 трлн тенге, которые были сформированы обязательными, обязательными профессиональными и добровольными пенсионными взносами казахстанцев. В тенге инвестировано 59,94% средств, а в долларах – 40,05%. С начала года начисленный им инвестиционный доход уменьшился на 446,48 млрд тенге;

управляет активами ЕНПФ на 22,23 трлн тенге, которые были сформированы обязательными, обязательными профессиональными и добровольными пенсионными взносами казахстанцев. В тенге инвестировано 59,94% средств, а в долларах – 40,05%. С начала года начисленный им инвестиционный доход уменьшился на также Нацбанк управляет накоплениями, которые формируются за счет ОПВР. На 1 апреля общая сумма активов составила 327,30 млрд тенге. В тенге инвестировано 100% средств. С начала года потери составили 24,76 млрд тенге;

управляет накоплениями, которые формируются за счет ОПВР. На 1 апреля общая сумма активов составила 327,30 млрд тенге. В тенге инвестировано 100% средств. С начала года потери составили под управлением Halyk Finance находилось 37,9 млрд тенге. В национальной валюте инвестировано 62,06%, в долларах – 37,94%. С начала года убытки составили 275,03 млн тенге;

находилось 37,9 млрд тенге. В национальной валюте инвестировано 62,06%, в долларах – 37,94%. С начала года убытки составили у Jusan Invest под управлением было более 11,4 млрд тенге. В тенге хранится 66,49%, в долларах – 32,15%, а в других валютах – 1,36%. С начала года управляющий заработал 44,75 млн тенге;

под управлением было более 11,4 млрд тенге. В тенге хранится 66,49%, в долларах – 32,15%, а в других валютах – 1,36%. С начала года управляющий заработал Halyk Global Martkets управляет активами на сумму свыше 5,3 млрд тенге. В нацвалюте инвестируется 69,11%, а в долларах – 69,11%. Незначительная часть средств (менее 1%) хранится в других валютах. С начала года инвестиционный доход компании составил 39,68 млн тенге;

управляет активами на сумму свыше 5,3 млрд тенге. В нацвалюте инвестируется 69,11%, а в долларах – 69,11%. Незначительная часть средств (менее 1%) хранится в других валютах. С начала года инвестиционный доход компании составил "Сентрас Секьюритиз" распоряжается активами почти на 2,2 млрд тенге. В тенге хранится 76,45%, а в долларах – 23,55%. За три месяца компания заработала для вкладчиков 21,54 млн тенге;

распоряжается активами почти на 2,2 млрд тенге. В тенге хранится 76,45%, а в долларах – 23,55%. За три месяца компания заработала для вкладчиков BCC Invest управляет средствами на 5,9 млрд тенге. В нацвалюте инвестируется 77,89% средств, а в долларах – 22,11%. С начала года компания показала самую высокую доходность и заработала 186,49 млн тенге.

В целом инвестиционный доход ушел "в минус" и в денежном эквиваленте уменьшился на 471,22 млрд тенге.

Однако стоит помнить, что эти убытки не затронули накопления граждан, формируемые за счет их собственных взносов – это касается денег, которые ранее уже были заработаны управляющими.

При этом важно учесть, что текущие неудачи не являются показательными. В сфере инвестиций краткосрочные убытки допустимы, ведь главное, чтобы в долгосрочной перспективе был реальный доход. И в действительности он есть.

Также ранее стало известно, что неудачи в первом квартале постепенно компенсируются. За первую неделю апреля управляющие пенсионными активами ЕНПФ заработали порядка 400 млрд тенге, что практически полностью перекрыло убытки.

При этом важно помнить, что даже отсутствие успехов и постоянные убытки в реальности не повлияют на благосостояние граждан, ведь при их выходе на пенсию государство выплачивает компенсацию за обесценивание пенсионных накоплений.