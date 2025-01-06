Какой доход принесли пенсионные накопления казахстанцев в 2024 году

Активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в 2024 году показывали рост, который значительно превосходит темпы инфляции в Казахстане. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Годовая инфляция в Казахстане под конец 2024 года ускорилась и достигла 8,6%. Такая ситуация могла бы привести к обесцениванию пенсионных накоплений, однако на самом деле они растут намного быстрее, чем цены на товары и услуги в стране.

Напомним, активы фонда растут не только за счет пенсионных взносов казахстанцев, но и благодаря их инвестированию. Согласно выпискам из ЕНПФ, все управляющие, то есть Национальный банк РК и пять частных компаний, приносят доходность, которая выше показателя инфляции.

Так, например, за год Нацбанк только при инвестировании накоплений, сформированных за счет обязательных и добровольных взносов, добился доходности в 17,84%, то есть более чем в два раза выше официальной инфляции в 2024 году.

Накопления, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), инвестируются Нацбанком отдельно и только в тенговые финансовые инструменты. При этом доходность здесь еще выше – 17,96%.

Какие результаты показали частные управляющие

Стоит отметить, что похожих успехов достигли и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) ЕНПФ. Напомним, казахстанцы могут им передать до 50% своих пенсионных накоплений.

За 2024 год частные компании показали следующую доходность:

АО "Jusan Invest" – 17,30% ;

; АО "Halyk Global Markets" – 16,71% ;

; АО "BCC Invest" – 15,21% ;

; АО "Сентрас Секьюритиз" – 17,84% ;

; АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – 18,07%.

Доходность пенсионных активов в 2024 году. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, абсолютно все управляющие пенсионными активами в 2024 году принесли вкладчикам ЕНПФ реальный доход, который значительно обгоняет инфляцию в стране. О том, как самостоятельно проверить доходность своих накоплений, мы подробно рассказывали здесь.