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Какой доход принесли пенсионные накопления казахстанцев в 2024 году

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Пенсия лежит рядом с калькулятором
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в 2024 году показывали рост, который значительно превосходит темпы инфляции в Казахстане. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Годовая инфляция в Казахстане под конец 2024 года ускорилась и достигла 8,6%. Такая ситуация могла бы привести к обесцениванию пенсионных накоплений, однако на самом деле они растут намного быстрее, чем цены на товары и услуги в стране.

Напомним, активы фонда растут не только за счет пенсионных взносов казахстанцев, но и благодаря их инвестированию. Согласно выпискам из ЕНПФ, все управляющие, то есть Национальный банк РК и пять частных компаний, приносят доходность, которая выше показателя инфляции.

Так, например, за год Нацбанк только при инвестировании накоплений, сформированных за счет обязательных и добровольных взносов, добился доходности в 17,84%, то есть более чем в два раза выше официальной инфляции в 2024 году.

Накопления, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), инвестируются Нацбанком отдельно и только в тенговые финансовые инструменты. При этом доходность здесь еще выше – 17,96%.

Какие результаты показали частные управляющие

Стоит отметить, что похожих успехов достигли и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) ЕНПФ. Напомним, казахстанцы могут им передать до 50% своих пенсионных накоплений.

За 2024 год частные компании показали следующую доходность:

  • АО "Jusan Invest" – 17,30%;
  • АО "Halyk Global Markets" – 16,71%;
  • АО "BCC Invest" – 15,21%;
  • АО "Сентрас Секьюритиз" – 17,84%;
  • АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – 18,07%.
Доходность пенсионных активов в 2024 году
Доходность пенсионных активов в 2024 году. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, абсолютно все управляющие пенсионными активами в 2024 году принесли вкладчикам ЕНПФ реальный доход, который значительно обгоняет инфляцию в стране. О том, как самостоятельно проверить доходность своих накоплений, мы подробно рассказывали здесь.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2208534-kakoy-dohod-prinesli-pensionnye-nakopleniya-kazahstancev-v-2024-godu/

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