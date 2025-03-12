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Как определяется размер пенсии из ЕНПФ в Казахстане

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Деньги, смартфон и очки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2025 году минимальная пенсия из ЕНПФ составляет 32 360 тенге. А вот "потолка" у нее нет – размер ежемесячной выплаты определяют на основе общей суммы накоплений. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Пенсионная система в Казахстане многоуровневая – помимо государственных пенсий, граждане могут получать выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Такая возможность есть у тех, за кого во время трудовой деятельности уплачивались пенсионные взносы.

Размер выплат из фонда зависит в первую очередь от общей суммы пенсионных накоплений – чем их больше, тем выше пенсия. И реального "потолка", то есть максимальной суммы выплаты, не существует. Зато есть минимальная, которая не должна быть ниже 32 360 тенге, то есть 70% от прожиточного минимума.

Как объясняют в ЕНПФ, размер ежемесячной выплаты определяется просто: в первый год получения сумма всех пенсионных накоплений умножается на ставку выплат в размере 6,5% и делится на 12.

То есть, если к выходу на пенсию казахстанец накопил 9 890 000 тенге на своем пенсионном счете, то есть достиг "порога минимальной достаточности", то в первый год выплата из фонда составит примерно 53 571 тенге в месяц – это больше, чем максимальная базовая пенсия от государства (50 851 тенге).

Важно учесть, что такая сумма будет только в первый год – в последующие выплаты будут ежегодно индексироваться на 5%. Их гражданин будет получать, пока у него есть пенсионные накопления.

При этом отметим, что для получателей определенных категорий (лиц с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также, работавших на вредных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее пяти лет), предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты.

Также, если сумма пенсионных накоплений к выходу на пенсию не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (753 252 тенге в 2025 году), все деньги выплачиваются единовременно.

Отметим, что обращаться отдельно за выплатами ЕНПФ не нужно. Сейчас казахстанцам достаточно прийти в ЦОН, чтобы оформить государственную пенсию и пенсию из ЕНПФ одновременно.

При этом представители фонда советуют подавать заявление за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Дело в том, что для назначения пенсии из государственного бюджета требуется проверка трудового стажа по представленным получателем документам.

Поэтому, чтобы не пропустить первую выплату, лучше подать документы заранее – за пропущенное время потерянные деньги никто не вернет.

Отметим, ранее за пенсией из ЕНПФ нужно было обращаться отдельно. Из-за этого многие казахстанцы по незнанию оставались без выплат из ЕНПФ. Впрочем, в итоге таких пенсионеров выявляют и выплачивают им положенную пенсию.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2227217-kak-opredelyaetsya-razmer-pensii-iz-enpf-v-kazahstane/