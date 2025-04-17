Лечить детей за счет пенсионных накоплений разрешат казахстанцам

В Казахстане издали приказ, разрешающий вкладчикам ЕНПФ тратить свои пенсионные накопления на лечение несовершеннолетних детей. Подробности о новых правилах их использования читайте на NUR.KZ.

В 2021 году у казахстанцев появилась возможность использовать накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий и оплату медицинских услуг. Главное, чтобы после снятия средств на счете оставалась сумма, которая называется порогом минимальной достаточности – для каждой возрастной группы она своя.

На этом ограничения не заканчиваются. Так, ранее средства, хоть и можно было уступить совершеннолетним близким родственникам, их нельзя было использовать на оплату лечения своих маленьких детей.

Впрочем, скоро такая возможность появится – 9 апреля 2025 года был подписан приказ Министра здравоохранения РК, вносящий изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

"Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение несовершеннолетних детей для оказания медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат", – говорится в приказе.

Стоит отметить, что, помимо новой возможности для казахстанцев, приказ также ужесточает правила использования пенсионных накоплений на оплату стоматологических услуг.

Так, теперь при решении использовать единовременные пенсионные выплаты на услуги стоматолога, казахстанцы обязаны будут проходить врачебно-консультативную комиссию.

Такое требование появилось не случайно. Дело в том, что почти все пенсионные средства, которые граждане забирают из ЕНПФ на оплату лечения, в итоге идут на стоматологические услуги.

При этом некоторые казахстанцы использовали зубные клиники как прикрытие, чтобы обналичивать свои деньги, не получая услуги на самом деле. Поэтому новые правила должны усилить контроль за нецелевым использованием средств.

Приказ вступает в силу уже 20 апреля 2025 года.