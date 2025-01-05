Вырастут ли зарплаты казахстанцев в 2024 году

В связи с ростом МРП у некоторых казахстанцев в 2025 году могут увеличиться размеры зарплат, полученных после удержания налогов и социальных платежей. Что изменится, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В связи с ростом МРП в 2025 году могут увеличиться размеры "чистых" зарплат некоторых казахстанцев из-за уменьшения суммы индивидуального подоходного налога.

МРП в 2025 году увеличился на 6,5% до 3 932 тенге, что привело к росту стандартного налогового вычета с 51 688 до 55 048 тенге.

На примерах зарплат в 300 000 и 85 000 тенге показано, как небольшое увеличение "чистой" зарплаты происходит за счет уменьшения налогооблагаемой базы.

В трудовых договорах некоторых казахстанцев работодатели могут прописать сразу "чистую" зарплату, то есть после удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) и взносов. В этом случае им платят оговоренную сумму, несмотря на изменение размеров обязательных платежей.

Но большинству наемных работников устанавливают "грязную" зарплату. А на свои счета они получают другую сумму – оставшуюся после удержания ИПН и обязательных взносов.

При этом налог рассчитывают с применением стандартного вычета, исчисленного в месячных расчетных показателях (МРП). МРП в 2025 году между тем увеличился на 6,5%, до 3 932 тенге.

Из-за этого в свою очередь уменьшится размер ИПН и немного увеличится зарплата. Рассмотрим подробнее, как она рассчитывается.

Какие взносы удерживаются из зарплаты

Если работник не освобожден от их уплаты, из его заработной платы в первую очередь удерживаются обязательный пенсионный взнос (ОПВ) в размере 10%, а также взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) в размере 2%. Они рассчитываются от всей суммы зарплаты.

Максимальный размер зарплаты, с которой удерживается ОПВ, равен 50 минимальных заработных плат (МЗП) в месяц. Так как МЗП в 2025 году осталась на уровне 85 000 тенге, эта сумма составляет 4,25 млн тенге.

Максимальная зарплата для удержания ВОСМС равна 10 МЗП, или 850 000 тенге. Напомним, что и для этого взноса порог также хотят увеличить до 50 МЗП.

Как из зарплаты удерживается налог

Из окладов казахстанцев, помимо вышеперечисленных взносов, также удерживается индивидуальный подоходный налог в размере 10%. Но налогообложению, в отличие от взносов, подлежит не вся зарплата.

Прежде чем считать налог, к общей сумме обычно применяются различные вычеты и корректировки. Если работник не является пенсионером, лицом с инвалидностью и не входит в другие льготные категории населения, то в первую очередь из нее вычитаются взносы, а также стандартный вычет в размере 14 МРП.

В 2024 году эта сумма составляла 51 688 тенге, а в 2025 году она будет равна 55 048 тенге. Рассмотрим, как повлияет эта разница на зарплаты казахстанцев.

Пример расчета №1

Для первого примера возьмем оклад 300 000 тенге. Обязательный пенсионный взнос, удержанный с него, будет равен 30 000 тенге, а взнос на ОСМС – 6 000 тенге.

В прошлом году, налогооблагаемая часть зарплаты такого размера составляла 212 312 тенге (300 000 – 30 000 – 6 000 – 51 688 тенге), а ИПН – 21 231,2 тенге соответственно. "На руки" работник с такой зарплатой получал 242 768,8 тенге.

А в 2025 году из-за роста стандартного вычета налогооблагаемая часть зарплаты немного уменьшилась – до 208 952 тенге (300 000 – 30 000 – 6 000 – 55 048). То есть ИПН соответственно составил 20 895,2 тенге. "Чистая" зарплата при таком раскладе должна немного подрасти – до 243 104,8 тенге.

Расчет "чистой" зарплаты в Казахстане (тенге) Зарплата, налог и социальные платежи в 2024 году в 2025 году Оклад, установленный работнику 300 000 Обязательный пенсионный взнос 30 000 Взнос на ОСМС 6 000 Индивидуальный подоходный налог 21 231,2 20 895,2 "Чистая" зарплата, начисленная на карту 242 768,8 243 104,8

Пример расчета №2

Для второго примера возьмем минимальную зарплату, которую в 2025 году оставили в размере 85 000 тенге. Эта сумма была меньше 25 МРП и в 2024 году (92 300 тенге), и в 2025 (98 300 тенге). Поэтому, согласно 353 статье Налогового кодекса, налогооблагаемый доход уменьшается еще на 90%.

Обязательный пенсионный взнос, вычитаемый из такого оклада, равен 8 500 тенге, а на ОСМС – 1 700 тенге.

В 2024 году зарплата за минусом взносов и стандартного вычета (85 000 – 8 500 – 1 700 – 51 688 тенге), уменьшенная на 90%, составляла 2 311,2 тенге, а ИПН – всего 231,1 тенге. Заработная плата "на руки" в" результате была равна 74 568,9 тенге.

В 2025 году облагаемая налогом сумма (85 000 – 8 500 – 1 700 – 55 048), также уменьшенная на 90%, и ИПН в связи с ростом стандартного вычета составят 1 975,2 тенге и 197,5 тенге. Соответственно, в наступившем году совсем немного увеличится "чистая" зарплата работника с таким окладом – до 74 602,5 тенге.

Расчет "чистой" зарплаты в Казахстане (тенге) Зарплата, налог и социальные платежи в 2024 году в 2025 году Оклад, установленный работнику 85 000 Обязательный пенсионный взнос 8 500 Взнос на ОСМС 1 700 Индивидуальный подоходный налог 231,1 197,5 "Чистая" зарплата, начисленная на карту 74 568,9 74 602,5

Таким образом, зарплаты некоторых казахстанцев могут немного увеличиться в связи с ростом стандартного вычета, исчисленного в месячных расчетных показателях.

Напомним, что его планируют увеличить более чем в два раза. В результате налоги, удерживаемые с зарплат, могут уменьшиться еще больше, а "чистые" доходы соответственно вырасти.