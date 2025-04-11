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Национальный банк Казахстана решил сохранить базовую ставку

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.

Следующее плановое решение Национального Банка по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

В сообщении банка говорится, что годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10-12%). Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в 1 квартале и удорожания рыночных услуг.

Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении.

В месячной динамике начали проявляться первые признаки стабилизации. В марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. Схожую динамику демонстрирует базовая (0,9%) и сезонно очищенная инфляция (1,0%).

Однако текущая инфляция в среднем за январь-март (или 1 квартал) с поправкой на сезонность все еще ускоряется, достигнув в пересчете на год уровня 14,2%. Этому способствуют продолжение тарифных реформ, процикличное фискальное стимулирование и устойчивый потребительский спрос.

Краткосрочные инфляционные ожидания населения несколько снизились в марте при росте неопределенности в опросах. Долгосрочные инфляционные ожидания остались повышенными. При этом ожидания профессиональных участников по уровню инфляции возросли (с 8,7% до 10,6%).

Внешний фон остается проинфляционным из-за высоких мировых цен на продовольствие и двузначной инфляции в ключевом торговом партнере - России. В развитых экономиках инфляция демонстрирует тенденцию к замедлению с начала года, однако усиливается неопределенность. В этих условиях ФРС продлила паузу в цикле снижения, сохранив ставку без изменений. Кроме того, ФРС пересмотрела ряд прогнозов, ожидая более умеренного роста ВВП и несколько повышенную инфляцию. ЕЦБ, напротив, продолжил снижать ставку для поддержания экономической активности, при этом указывая на возросшие риски ценового давления, обусловленного тарифными мерами и растущими бюджетными расходами, что может приостановить дезинфляционный процесс. В целом отмечается рост неопределенности и рисков снижения спроса в мировой экономике из-за торговой политики США, что уже отразилось в существенном снижении цен на нефть и резко возросшей волатильности на финансовых рынках.

Рост экономики по оперативным данным за январь-март 2025 года составил 5,8% г/г. Позитивная динамика обусловлена высокой активностью в транспорте (21,0%), строительстве (16,9%), ускорением в обрабатывающей (8,7%), горнодобывающей (6,1%) промышленности и торговле (6,3%).

Внутренний спрос поддерживается реализацией инвестиционных проектов, потребительским кредитованием и умеренным ростом доходов населения. Между тем в 1 квартале появляются сигналы замедления потребительского спроса. Об этом свидетельствует замедление темпов розничного товарооборота до 5,1% в феврале после 19,3% в октябре 2024 года и снижение индекса крупных покупок, согласно опросам.

Проинфляционные риски сохраняются и обусловлены главным образом высоким уровнем инфляционных ожиданий, дальнейшим ростом тарифов, либерализацией цен и ожидаемым повышением налоговой нагрузки.

Со стороны внешней среды сохраняется риск двузначной инфляции в России. Дополнительные опасения связаны с нарастающими рисками глобальной рецессии на фоне ужесточения торговой политики США и ответных мер, что отражает новый виток фрагментации и деглобализации, логистических проблем. Это оказывает давление на нефтяные, фондовые и товарные рынки и в перспективе может усилить инфляционное давление.

Вместе с тем во внутренней среде реализуемые меры зеркалирования золотовалютных операций, а также объявленные макропруденциальные меры, призванные охладить потребительское кредитование, вкупе с проводимым пересмотром минимальных резервных требований (МРТ) поддержат дезинфляционное воздействие базовой ставки.

Совокупные денежно-кредитные условия будут поддерживаться на умеренно-жестком уровне. Это необходимо для сглаживания динамики спроса и закрепления тенденции к снижению инфляции.

"Принимая во внимание сложившийся баланс факторов инфляции, динамику ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и высокий уровень неопределенности во внешней среде в настоящее время не сформировались предпосылки для снижения базовой ставки в рамках ближайших решений. В рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая эффекты обсуждаемой налоговой реформы, последствий тарифной политики США и иных факторов. Решения по ставке будут зависеть от поступающих данных и оценки перспектив инфляции", - заявили в Нацбанке.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, в марте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234960-nacionalnyy-bank-kazahstana-prinyal-reshenie-po-bazovoy-stavke/