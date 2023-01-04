Рост цен на товары и услуги побил очередной рекорд в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

В 2022 году инфляция оказалась рекордной для многих стран мира. Казахстан не стал исключением. К концу года рост цен превысил 20%. О том, на сколько за год подорожали товары и услуги, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены на многие товары и услуги в стране росли весь год. Например, ранее мы рассказывали о том, как сильно подорожали все популярные виды мяса. Аналогичное подорожание также затронуло фрукты и овощи.

Последний месяц 2022 года не стал исключением. Согласно данным информационно-аналитической системы Бюро национальной статистики "Талдау", по итогам декабря годовая инфляция в Казахстане достигла 20,3%, что является рекордом не только для 2022 года, но и предыдущих нескольких лет.

Сильнее всего подорожали продукты питания – на 25,3% за год. Следом идут непродовольственные товары, они к концу года выросли в цене на 19,4%. Наименьший прирост зафиксирован в сфере платных услуг – 14,1%.

Инфляция в Казахстане в 2022 году. Источник данных: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что такие показатели роста цен укладываются в прогнозы экспертов. Напомним, еще в ноябре в правительстве отмечали, что пик инфляции будет держаться в районе 20%, однако к концу 2023 года она может снизиться в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004111-rost-tsen-na-tovary-i-uslugi-pobil-ocherednoy-rekord-v-kazahstane/